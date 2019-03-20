Сегодня 20 марта 2019 года, 17:04

FMCG & Retail Forum: участникам рассказали о процессах структурирования бизнеса

Эксперты рассмотрели преимущества аутсорсинга и аутстафинга

Продолжает работу III Legal FMCG & Retail Forum. Следующая сессия форума, модератором которой выступила Ольга Лукьянова, руководитель юридического отдела, комплаенс-офицер группы компаний «Хенкель в Украине», посвящена аспектам структурирования бизнеса. О построении эффективной системы взаимодействия юридического департамента и бизнес-подразделений компании рассказала Ирина Пронина, начальник юридического отдела АО «Лантманнен Акса». Спикер отметила, что в компании юристы сталкивались с огромным количеством договорной работы. Основной задачей департамента стало упрощение, ускорение и упорядочивание всех процессов в этой сфере. «Один из вариантов, который был нами предложен и в последующем успешно реализован, — внедрение автоматизированной системы согласования договоров», — отметила спикер, в то же время обратив внимание, что не каждый бизнес готов к изменениям, которые не всегда просты и понятны. «По сути, для реализации этого проекта нам пришлось фактически стать проектными менеджерами», — сказала г-жа Пронина.

В результате реализация проекта позволила не только наладить эффективную коммуникацию между подразделениями, но и сократить затраты на логистическое обслуживание, установить сроки работы с документами для всех подразделений и определить зоны ответственности.

«Понял ли бизнес, что вы отдали договорной процесс в его руки?» — поинтересовалась Ольга Лукьянова. «Не сразу», — ответила на вопрос Ирина Пронина. Также она прокомментировала, что в последующем отношения с бизнесом существенно улучшились, но для этого юристам понадобилось очень много времени.

Елена Бугаева, адвокат Dynasty Law Firm, проанализировала правовые особенности организации внутренней структуры компании в контексте трудовых ресурсов, раскрыв различные аспекты аутсорсинга.

Вторая форма — аутстаффинг, подразумевающий по сути аренду персонала. Спикер обратила внимание, что такие правоотношения очень похожи на трудовые. Также она перечислила документы, которые подтверждают реальность операции аутстаффинга. В частности, в их числе — гражданско-правовой и трудовой договоры, заключенные с работником и компанией-провайдером, заявки на подбор персонала, анкеты претендентов на работу и пр.

«Сегодня очень важно проверять клиентов в перечне субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги посредничества при трудоустройстве и осуществляющих наем работников для дальнейшего выполнения ими работы в Украине у других работодателей», — считает спикер.

Докладчик обратила внимание участников и на законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированного труда. По ее словам, этот законодательный акт призван положить конец всем дискуссиям в этой сфере.

Продолжила тему трудовых правоотношений Анна Жарова, управляющий юридическим и комплаенс-направлением ООО «Филипс Украина», предоставив рекомендации относительно подготовки к встрече с представителями инспекции труда.

Изначально, по словам спикера, следует провести встречу с персоналом. Ознакомив участников со стандартным перечнем вопросов в анкете инспектора, она отметила, что у персонала удивление вызвал вопрос о проведении медицинского осмотра и оформлении медицинской книжки.

Кроме того, как советует спикер, следует отдельно проводить консультации с персоналом, который работает на аутсорсинге и аутстаффинге.

Следующая рекомендация — проверка бизнес процессов. В частности, речь идет о проведении аудита процессов совместно с отделом кадров, желательно с привлечением третьей стороны.

«Внешний» взгляд на цепочку поставок (с точки зрения производителя) представила Ирина Кравцова, главный юрисконсульт ООО «РАБЕН УКРАИНА». Основная проблема, по словам спикера, связана с бюрократическими преградами при оформлении технических нюансов. Государственные органы могут «придраться» к чему угодно и даже привлечь к уголовной ответственности, сказала она.

Вторая глобальная проблема, по словам г-жи Кравцовой, касается специфики договорной работы. Юридический отдел не должен быть ручником, который стопорит все процессы, убеждена спикер.

Завершил сессию доклад Игоря Крыжановского, управляющего партнера TEFFI Law Firm, о сложностях переходного периода закона об ООО.

В частности, он указал на коллизию части 5 статьи 11 Закона и частей 2 и 4 статьи 82 ХК Украины в контексте приоритетности применения норм этих нормативных актов.

Эксперт акцентировал внимание и на положениях о корпоративном договоре. В любом случае, по его мнению, ключевую точку во всех спорных моментах должен будет поставить суд.