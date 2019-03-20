Сегодня 20 марта 2019 года, 17:04

Обоснование недополученной выгоды — в центре внимания слушателей Legal High School

О том, как аргументировать суду упущенную выгоду и недополученный доход, рассказал слушателям Legal High School Михаил Иваненко, советник МЮГ Eterna Law. Он напомнил о нормах законодательства (в частности, о положениях Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины), которыми определяются понятия «убытки» и «ущерб», а также об обязательности наличия состава деликта: вреда, противоправного поведения, вины и причинно-следственной связи.

Лектор отметил, что по судебным делам, касающимся убытков и упущенной выгоды, вынесен целый ряд постановлений Верховного Суда, поэтому стандарт доказывания в делах данной категории является достаточно высоким.

Есть отдельные случаи удовлетворения требований о возмещении упущенной выгоды в судах первой инстанции, однако суды кассационной инстанции отказывают в возмещении из-за недостаточной аргументации. Наиболее распространенным, по словам Михаила Иваненко, основанием отказа является недоказанности причинно-следственной связи, хотя были ситуации, когда дело направлялось на новое рассмотрение из-за неустановления других элементов деликта.

По мнению лектора, институт упущенной выгоды почти не применяется в судебной практике. Он привел примеры судебных дел, описав позиции сторон, и предложил слушателям Legal High School самостоятельно сделать вывод о наличии в том или ином случае упущенной выгоды.

Возмещение упущенной выгоды предполагает высокий уровень доказывания и наличие полного или даже расширенного состава деликта. Поэтому Михаил Иваненко предложил рассмотреть в качестве альтернативы доказывания деликта кондикционные обязательства и проанализировал их отличия от деликта. В частности, он отметил, что в соответствии со статьей 1212 ГК Украины обязательно должен присутствовать такой элемент, как приобретение или сохранение имущества одним лицом за счет другого (потерпевшего).

По мнению лектора, возврат безосновательного обогащения предусматривает более умеренный стандарт доказывания путем установления меньшего количества элементов кондиционного иска и, соответственно, фактов. Было отмечено, что на практике не все ситуации предусматривают возможность применения норм о безосновательном обогащении вместо упущенной выгоды. Однако в зависимости от характера дела такой подход может иметь место, и стоит посмотреть на спорную ситуацию с другой стороны.