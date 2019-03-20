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Борьба с земельным рейдерством — тема лекции Андрея Порайко

20 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

С судебной практикой, касающейся вопросов рейдерства и захвата земли, ознакомил слушателей Legal High School Андрей Порайко, партнер практики разрешения споров ЮК EVERLEGAL, к.н.гос.упр. Как рассказал лектор, в своей практике он сталкивался со всеми наиболее распространенными схемами рейдерских захватов. По его мнению, случаи земельного рейдерства можно условно разделить на две группы: утрата фактического владения землей без лишения юридического титула и с лишением юридического титула.

По словам Андрея Порайко, к первой группе относятся случаи, когда захват земельного участка осуществляется лицом, не имеющим правоустанавливающих документов, лицом, утратившим право на него (например, из-за прекращения действия договора аренды или прекращения права постоянного пользования), а также лицом, получившим разрешение на оформление договора аренды.

Во вторую группу входят схемы захвата земли путем подделки документов (в частности, дополнительных соглашений, доверенностей или судебных решений), досрочного расторжения договора арендодателем в одностороннем порядке и заключения договора аренды с другим арендатором (становится возможной из-за ненадлежащего исполнения регистратором своих обязанностей), посредством обращения арендодателей с жалобой в Министерство юстиции (в так называемую антирейдерскую комиссию), с помощью заключения арендодателем договора эмфитевзиса во время действия договора аренды (что нарушает право арендатора на преимущественное право аренды в будущем) и двойной регистрации договоров аренды.

Лектор назвал факторы, которые делают арендованную землю рискованным активом. В частности, если договоры аренды заключены с нарушением законодательства; отсутствует регистрация земельного участка в Государственном земельном кадастре или права на земельный участок в Государственном реестре прав на недвижимое имущество; имеются конфликты с арендодателями. «Арендатор, который хочет работать на земле, должен учитывать менталитет арендодателей, с которыми сотрудничает», — подчеркнул Андрей Порайко.

Рассказывая о способах земельного рейдерства, лектор привел примеры из собственной практики и примеры судебных решений, описал превентивные методы защиты от попыток земельного рейдерства, а также дал слушателям Legal High School практические советы. В частности, он рекомендовал в случае рейдерского захвата обращаться с жалобой в Совет бизнес-омбудсмена.

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