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Нехватка судей в местных и апелляционных судах приводит к замедлению рассмотрения дел, констатирует С.Кравченко, председатель КУС в составе ВС

В середине марта с.г. исполнился год с момента вступления в силу так называемого уголовного блока процессуальной реформы, предусматривающего среди прочего введение нового концепта исчисления сроков досудебного расследования с привязкой к моменту внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), а не к моменту уведомления лица о подозрении. После внесения таких изменений наметилась ли положительная динамика в виде существенного сокращения сроков проведения досудебного расследования? И насколько в принципе для уголовного процесса сегодня актуальна проблема соблюдения разумных сроков — как рассмотрения дел, так и содержания лиц под стражей? Эти вопросы мы адресовали председателю Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда (КУС в составе ВС) Станиславу Кравченко в рамках интервью для нашего издания (вышло в свежем номере «Юридической практики»).

Пока что говорить о существенном сокращении сроков проведения досудебного расследования рано, подчеркивает Станислав Кравченко. «Мне, как судье кассационной инстанции, сложно в этом случае дать объективную оценку, ведь уголовные производства, досудебные расследования по которым были начаты по новым правилам УПК Украины после 15 марта прошлого года, до Верховного Суда еще не дошли. Реальную картину, касающуюся сроков, в кассационной инстанции мы сможем увидеть только со временем, думаю, через полгода-год. Что касается самих законодательных изменений, то их я оцениванию достаточно положительно. После принятия в 2012 году нового УПК Украины законодатели отказались от стадии возбуждения уголовного дела, «привязав» уголовное преследование к моментам уведомления лица о подозрении или задержания лица, хотя фактически оно начиналось сразу после внесения сведений в ЕРДР: в отношении лица в течение нескольких месяцев могли проводиться следственные действия, при этом сам фигурант уголовного производства, не имея официального статуса подозреваемого, на этом этапе не мог себя надлежащим образом защитить. Поэтому тот факт, что законодатели решили изменить порядок исчисления сроков досудебного расследования, определив, что отправной точкой в этом случае является внесение сведений в ЕРДР, можно только приветствовать. Это позволяет сбалансировать права сторон на стадии досудебного расследования, повысить оперативность и эффективность следственной работы», — рассказывает наш собеседник.

Что касается сроков содержания под стражей, то, по словам председателя КУС в составе ВС, на законодательном уровне многие вопросы в этой части детально урегулированы: это и четкие требования к мотивации определений о содержании под стражей и о продлении срока содержания под стражей, и предписания об исключительности применения такой меры пресечения, и возможность применения альтернативных содержанию под стражей, более мягких мер пресечения, например залога. «Но нужно признать, что в последнее время ситуация вызывает беспокойство: по информации Министерства юстиции Украины, количество лиц, содержащихся по стражей довольно длительный срок, стремительно увеличивается. Это тревожный сигнал, который свидетельствует о проблемах, в том числе в судебной системе. На мой взгляд, такая ситуация главным образом обусловлена кадровым дефицитом в судах. Нехватка судей в местных и апелляционных судах приводит к замедлению рассмотрения дел: если представления следователей, прокуроров относительно применения мер пресечения есть кому рассматривать (не секрет, что сейчас во многих судах практически все судьи вынуждены выполнять функции следственных судей), то для рассмотрения дел по сути в разумные сроки кадрового ресурса судебной системе сегодня катастрофически не хватает. И я искренне надеюсь, что в обозримом будущем кадровая ситуация в судебной системе изменится к лучшему», — отмечает Станислав Кравченко.