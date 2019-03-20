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Позиция судов в вопросах аренды земли — тема лекции Татьяны Дроботовой

20 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

О приобретении прав на землю в результате несоблюдения субъектом властных полномочий сроков рассмотрения заявлений рассказала слушателям Legal High School Татьяна Дроботова, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда. По словам лектора, спорные вопросы относительно статьи 33 Закона Украины «Об аренде земли», которая презюмирует приоритет предыдущего арендатора, возникли давно и не решены до сих пор.

Согласно статье 33 Закона «Об аренде земли» арендатор, надлежащим образом исполнявший обязанности по условиям договора, имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение договора аренды земли на новый срок.

Однако на практике арендатор, перезаключая договор, сталкивается с различными трудностями, возникающими по вине органов властных полномочий. Татьяна Дроботова привела примеры судебных споров, касающихся этой проблематики, которые ей пришлось рассматривать.

Приводя примеры постановлений БП ВС по делам относительно продления аренды земли, Татьяна Дроботова подчеркнула, что реализация права на возобновление договора аренды, предусмотренного статьей 33 Закона Украины «Об аренде земли», возможна только при условии соблюдения установленной этой нормой процедуры и сроков.

В случае если арендатор продолжает пользоваться земельным участком после окончания срока договора аренды и при отсутствии в течение одного месяца после окончания срока договора письма-уведомления арендодателя о возражении относительно возобновления договора аренды земли, такой договор считается возобновленным на тот же срок и на тех же условиях, которые были предусмотрены договором, при условии составления дополнительного соглашения.

Татьяна Дроботова призвала слушателей Legal High School взять на вооружение выводы Палаты по рассмотрению дел о земельных отношениях и праве собственности Кассационного хозяйственного суда, которые касаются применения на практике норм статьи 33 Закона Украины «Об аренде земли», изложенные в постановлении Палаты КХС ВС от 10 сентября 2018 года №920/739/17 (4/15).

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