Сегодня 20 марта 2019 года, 13:58

FMCG & Retail Forum: стремительное развитие электронной коммерции – тенденция FMCG – рынка

Вторая секция III Legal FMCG & Retail была посвящена актуальным вызовам FMCG –рынка. Ее модератором выступил партнер ЮФ «Антика» Алексей Кот. Он предложил представить, как бы выглядели супермаркеты (привычные атрибуты нашей жизни), без продуктов, которые должны быть кем-то доставлены, и презентовал участников дискуссии: руководителя юридического департамента PepsiCo в Украине Викторию Огрызу, руководителя юридического отдела McDonald’s Ukraine Ирину Мусийчук, директора по юридическим вопросам АО «Бель Шостка Украина» Татьяну Мороко, юрисконсульта группы компаний «Хенкель в Украине», к.ю.н. Иванну Олещенко. Вопросы для обсуждения: новые форматы продаж, новый порядок проверок Госпродпотребслужбы, новые требования и подходы к упаковке и маркировке, электронный документооборот и регуляторная политика: отмена ГОСТов СССР.

Говоря о законодательном обеспечении этой сферы, г-н Кот отметил, что ныне мы имеем правовой вакуум, когда старое законодательство работает не очень хорошо, а новое только разрабатывается. «Мы находимся на низком старте» - так охарактеризовала состояние FMCG – рынка Виктория Огрыза. По ее словам, имплементация европейских стандартов влечет определенные вызовы, а следование новым правилам игры требует некоторых инвестиций от бизнеса. Простое копирование европейских директив выглядит странно и не отвечает ожиданиям рынка. «В имплементации директив нет системности» - сожалеет спикер. Она также упомянула о новом законодательстве, вступающим в силу в августе 2019 года, который предусматривает новые требования к информированию потребителя. К примеру, появилось такое понятие как лицевая сторона упаковки (эта формулировка обсуждалась уже несколько лет). Немаловажным моментом является и то, что производитель несет ответственность за маркировку. Говоря о феномене «белорусской сгущенки» г-жа Огрыза поприветствовала отмену советских ГОСТов, ведь технология производства продуктов питания ушла далеко вперед.

Имплементация директив Европейского Союза, по мнению Ирины Мусийчук, будет подстегивать Украину имплементировать дальнейшие изменения европейского законодательства быстрее. Спикер детальнее остановилась на новом порядке проверок Госпродпотребслужбы. Главное отличие - изменились принципы государственного контроля. Если раньше категория риска устанавливалась автоматически без оценки предприятия, то сейчас применяется рискоориентированный подход: чем высшее степень риска для здоровья, тем чаще проверки будут проводиться, а сами проверки могут проводиться без предупреждения. Каждая проверка проводиться новым ревизором. Г-жа Мусийчук оценила это изменение позитивно (нивелирует коррупционные риски, обеспечивает беспристрастность инспектора). Кроме этого, был утвержден унифицированный акт проведения проверки – при заполнении акта инспектор должен отдавать себе отчет, что конкретное нарушение должно соответствовать конкретной норме законодательства. Решение о наложении штрафа может применяться непосредственно инспектором, не дожидаясь решения суда. Также у инспекторов появилась возможность получать доступ к мощностям предприятия без обязательного присутствия руководителя предприятия, а перечень полномочий инспекторов расширен.

Иванна Олещенко рассказала о развитии каналов и новых форматах продаж. Традиционная торговля на западе практически не присутствует, такую торговлю можно наблюдать на постсоветском пространстве. Но постепенно и страны постсоветского пространства отказываются от рынков и базаров: потребителю выгоднее и удобнее сходить в магазин, где качество товара контролируется сильнее, где действуют постоянные акции, где тепло и уютно. Компании, по словам спикера, часто используют довольно нестандартные каналы продаж, к примеру, Укрпочту, это позволяет доставить товар в удаленные точки страны. Также впору говорить о стремительном развитии электронной коммерции. «Это не удивительно с учетом инновационного развития и диджитализации нашей жизни. Потребители все больше и больше увеличивают свою цифровую активность. Это все подталкивает потребителя к онлайн шопингу, что экономит и деньги, и время» - поделилась наблюдениями г-жа Олещенко.

Татьяна Мороко согласилась с тем, что диджитализация прочно вошла в нашу жизнь, тем не менее, изо дня в день сотни бумажных документов «кочуют» из кабинета в кабинет. С учетом принятия Закона «Об электронных доверительных услугах» необходимо имплементировать электронный документооборот. Его преимущества очевидны: экономия времени и ресурсов, упрощение систематизации документов их поиск, упрощение работы с партнерами, которые уже используют электронный документооборот. Из минусов – невозможность оцифровки всех документов в компании, ввиду законодательных ограничений или соображений безопасности.