Сегодня 20 марта 2019 года, 12:23

FMCG & Retail Forum: конкурентным преимуществом на retail-рынке может стать применение инновационных технологий

Актуальные вызовы retail-рынка обсудили участники III Legal FMCG & Retail Forum на первой секции, модератором которой выступил управляющий партнер Dynasty Law Firm Денис Миргородский.

Участники дискуссии: руководитель юридического отдела Billa Украина Иванна Зубова, заместитель директора юридического департамента FOZZY GROUP Ирина Дячук, заместитель директора юридического департамента ООО «ЭКО» Ольга Мыцык, заместитель директора юридического департамента ООО «ОМЕГА» (сеть супермаркетов VARUS) Константин Ромащенко. Вопросы для обсуждения: новые форматы продаж, конкуренция на рынке и вытеснение конкурентов, налогообложение, коммуникация с контролирующими органами, развитие инфраструктуры и сложности арендных отношений и отмена книги жалоб.

Иванна Зубова отметила, что стандарты Billa основаны не только на национальных, но и международных, следовательно, вся продукция сертифицируется под международные требования. Г-жа Зубова отметила, что им важно получать обратную связь от потребителей, для этого предусмотрено множество цифровых каналов связи. Проверки контролирующих органов их касаются не так часто. Также спикер напомнила о том, что с августа 2019 года вступают в силу законодательные изменения касательно маркировки продукции: требование об указании страны происхождения товара, количестве (а не просто наличии) сахара, наличии глютена. Спикер отметила, что руководство Billa решило не оказываться от книги жалоб, поскольку она является хорошим подспорьем для улучшения собственной работы.

«Наша компания также приняла решение пока оставить книгу жалоб и предложений. Для некоторых магазинов это единственный инструмент коммуникации с потребителем» - подчеркнула Ольга Мыцык и добавила, что хоть книга жалоб отменена (теперь она не обязательно должна размещаться в уголке потребителя), тем не менее, сроки ответов на жалобы не отменены.

Ирина Дячук рассказала об особенностях работы компании FOZZY GROUP. В частности, функции «тайного покупателя» у них выполняет аутсорсинговая компания. Ольга Мыцык отметила, что очень хорошо исполняют функции «тайного покупателя» контролирующие органы, они дают сигналы о проблемах, которые необходимо решить. Г-жа Дячук поделилась опытом о том, как юристы узнают обо всех операционных процессах: каждый юрист компании ежегодно два дня проходит стажировку в магазине, такое погружение в операционный процесс помогает выявлять многие моменты: хорошие и не очень. Также она остановилась на теме конкуренция на рынке и вытеснении конкурентов. На сегодня, по словам спикера, структура рынка очень развита, а все участники рынка должны действовать динамично, только тот, кто динамично реагирует на вызовы, будет конкурентоспособным. «Задача ритейла – удовлетворять потребности потребителей, обеспечивать баланс цены и качества продукции, обеспечивать широкий спектр товаров», - убеждена Ирина Дячук. Конкурентным преимуществом может стать и представительство на полке магазина тех товаров, которых нет в других магазинах, тем не менее, наличие импортных товаров не должно «подавлять» товары национального товаропроизводителя – баланс должен быть соблюден. Другим конкурентным преимуществом может стать применение инновационных технологий: различные системы обмена информацией, электронный документооборот, публичные каналы в мессенджерах, активную обратную связь дают также пользователи социальных сетей. В числе проблем г-жа Дячук назвалп проявления недобросовестной конкуренции.

На развитии инфраструктуры и сложностях арендных отношений остановилась Ольга Мыцык. По ее словам, на открытии нового магазина влияет конкурентное поле (наличие магазинов-конкурентов), наличие домохозяйств, их благосостояние (чем высшее благосостояние домохозяйств – тем рентабельность магазина будет высшее). Если локация для аренды удачная, а инфраструктура хорошая, это позволяет арендодателю диктовать условия аренды. Если магазин конкурентов открывается возле действующего объекта, это неизбежно влечет уменьшение количества чеков.

В своем выступлении Константин Ромащенко сосредоточился на взаимоотношении с налоговыми органами. Отдельно он затронул вопрос поведения сотрудников во время проверки контролирующего органа, в частности, они разрабатывают чат-бота по сопровождению проверки, где сотрудник сможет уточнить манеру своего поведения при общении с представителями госорганов.