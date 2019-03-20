FMCG & Retail Forum: мы работаем над построением новой системы защиты прав потребителей - Александр Васильчук, МЭРТ Украины

Открыл III Legal FMCG & Retail Forum начальник отдела государственной политики в сфере защиты прав потребителей Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины Александр Васильчук своим специальным докладом, посвященным стандартам защиты прав потребителей в Украине. Он упомянул о существовании Концепции защиты прав потребителей, которая определяет государственную политику в этой сфере до 2020 года. Основная идея концепции — движение в сторону Европы. Речь идет об имплементации ряда европейских директив, построении новой системы защиты прав потребителей в Украине. Сейчас разрабатывается новое законодательство в сфере защиты прав потребителей, которое должно сохранить баланс между интересами потребителя и бизнеса. По словам спикера, профильное министерство много внимания уделяет безопасности продукции. Как напомнил докладчик, в Украине действуют 72 технических регламента.
Александр Васильчук отметил, что МЭРТ Украины совместно с европейскими партнерами разрабатывает мобильное приложение, посредством которого можно узнать об основных требованиях к той или иной продукции. Приложение предоставит возможность так называемому белому рынку при выявлении неофициальной продукции уведомлять органы рыночного надзора для принятия соответствующих мер. Приложение станет полезным и для инспектора, обеспечив эффективность его работы и тем самым обезопасив бизнес от чрезмерного давления. В свою очередь потребитель, используя данное приложение, будет знать, на какие характеристики товара следует обратить внимание, а если продукция не маркирована, не сертифицирована, приложение подскажет, в какой именно орган рыночного надзора нужно обратиться.
Представитель МЭРТ акцентировал внимание на проблемах, существующих на рынке интернет-торговли. Многие интернет-магазины нарушают не только права потребителя, но и ряд законодательных норм. У государства пока нет достаточных механизмов для устранения этой проблемы. Однако новый законопроект о защите прав потребителей направлен в том числе и на устранение «серого» и «черного» бизнеса и перевода его в «белую» плоскость.
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