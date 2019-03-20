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С учетом процедуры вступления в силу влияние MLI влияние на бизнес следует ожидать не раньше 2020 года

20 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Последний день февраля текущего года позволил Украине стать еще на один шаг ближе к имплементации плана BEPS. Напомним, что наша страна взяла на себя обязательство имплементировать минимальный стандарт — четыре шага из 15 предусмотренных планом BEPS. 28 февраля с.г. Верховная Рада Украины ратифицировала Многостороннюю конвенцию MLI, которая фактически позволяет стране одновременно выполнить уже два шага плана BEPS.

Счетом длительности процедуры вступления в силу Многосторонней конвенции MLI влияние ее положений на бизнес следует ожидать не раньше 2020 года. Как поясняет Андрей Реун, MLI подписали 87 стран и 21 юрисдикция ратифицировала ее. «Важно учесть следующее: для того, чтобы Многосторонняя конвенция MLI вступила в силу, ратификационная грамота должна быть передана Организации экономического содействия и развития, и после такой передачи должен истечь трехмесячный срок», — говорит эксперт.

Детально порядок вступления в силу Многосторонней конвенции MLI и сроки ее возможного влияния на бизнес разъясняет Павел Ходаковский. В частности, влияние MLI на конкретный двусторонний договор об избежании двойного налогообложения (ДИДН) следует оценивать в каждом конкретном случае. Однако обобщенный механизм модификации положений ДИДН выглядит таким образом.

«Прежде всего следует отметить, что Многосторонняя конвенция MLI затрагивает применение положений ДИДН при условии, что (1) она вступила в силу для обоих государств — сторон такого ДИДН и (2) оба государства, ратифицировавшие ее, отметили ДИДН как охватываемый действием этого документа. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, Многосторонняя конвенция MLI не повлияет на отношения в сфере международного налогообложения между двумя государствами», — отмечает он.

Также, по его словам, следует определить момент, с которого MLI подлежит применению к отношениям между двумя государствами. Как правило, это зависит от типа налога. «Если речь идет о налогах, удерживаемых у источника (так называемый налог на репатриацию), то Многосторонняя конвенция MLI будет по умолчанию применяться с первого дня календарного года, следующего за моментом, когда она вступила в силу для обоих государств — сторон ДИДН. То есть если MLI вступает в силу для Украины с 1 июля 2019 года, в части налогов, удерживаемых у источника, нормы конкретного ДИДН будут применяться с учетом ее положений уже с 1 января 2020 года (в отношении страны, для которой MLI также уже вступила в силу в 2019 году и к тому моменту распространила свое действие на ДИДН с Украиной)», — рассказывает г-н Ходаковский.

Более детально о порядке вступления в силу MLI и влиянии ее на бизнес читайте в свежем номере «Юридической практики» в материале «Ударный инструмент».

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