Сегодня 20 марта 2019 года, 13:57

LHS: иски прокуратуры в интересах государства

О правилах предъявления исков прокураторы в интересах государства в ходе своей лекции в Школе судебной практики LHS рассказала советник ЮФ Aequo Елена Перцова. «Представительство прокурором интересов гражданина или государства в суде заключается в осуществлении процессуальных и иных действий, направленных на защиту интересов гражданина или государства в случаях и порядке, которые установлены законом», — обратила внимание спикер, подчеркнув, что прокурор осуществляет представительство в суде законных интересов государства в случае нарушения или угрозы нарушения интересов государства, если защиту этих интересов не осуществляет или ненадлежащим образом осуществляет орган государственной власти, орган местного самоуправления или другой субъект властных полномочий, к компетенции которого отнесены соответствующие полномочия, а также в случае отсутствия такого органа.

Г-жа Перцова отметила, что наличие оснований для представительства должно быть обосновано прокурором в суде. Прокурор осуществляет представительство интересов гражданина или государства в суде исключительно после подтверждения судом оснований для такого представительства. В определенных законом случаях прокурор обращается в суд с исковым заявлением, участвует в рассмотрении дел по его искам, а также может вступить по своей инициативе в дело, производство по которому открыто по иску другого лица, до начала рассмотрения дела по сути, подает апелляционную, кассационную жалобу, заявление о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам.

Прокурор, обращаясь в суд в интересах государства, в исковом или ином заявлении, жалобе указывает, в чем состоит нарушение интересов государства, их защиты, определенные законом основания для обращения в суд, а также называет орган, уполномоченный государством осуществлять соответствующие функции в спорных правоотношениях. Г-жа Перцова подчеркнула, что невыполнение этих требований влечет за собой применение положений, предусмотренных статьей 174 ГПК Украины (возврат искового заявления).

Спикер ознакомила слушателей с судебной практикой, касающейся представительства прокурором интересов государства в суде (постановление Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по делу №4/166 «Б» от 2 октября 2018 года, постановление Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по делу №923/129/17 от 5 декабря 2018 года, постановление Высшего хозяйственного суда Украины по делу №911/79/14 от 21 июля 2015 года).

Г-жа Перцова обратила внимание слушателей и на другие процессуальные нюансы: например, представительство в суде интересов государства в лице Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины может осуществляться прокурором Генеральной прокуратуры Украины или региональной прокуратуры исключительно по письменному указанию или приказу Генерального прокурора, его первого заместителя или заместителя соответствии с компетенцией.

Рассматривая вопрос сроков исковой давности, спикер отметила, что практика Верховного Суда существенно изменилась. Ранее Верховный Суд Украины придерживался следующей позиции: срок исковой давности исчислялся с момента совершения юридическим лицом или субъектом правительственных полномочий правонарушения. Сейчас, как следует из постановления Большой Палаты ВС по делу №469/1203/15-ц от 22 мая 2018 года, исчисление сроков исковой давности начинается с момента, когда лицо, право которого нарушено, или прокурор узнали о таком нарушении.

По мнению г-жи Перцовой, без ответа остается вопрос, как прокурор может узнать о нарушении, если функции прокурорского надзора больше не существует.