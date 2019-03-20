Сегодня 20 марта 2019 года, 12:23

LHS: виндикационный иск в хозяйственном процессе

«Известно, что право собственности гарантируется статьей 41 Конституции Украины, однако о надлежащем регулировании права собственности говорить рано, поскольку большое количество дел, находящихся на рассмотрении местных судов, касаются именно защиты нарушенного права собственности», — обратил внимание Григорий Павленко, руководитель судебной практики Pavlenko Legal Group, представив практический опыт защиты права собственности в суде.

Лектор уверен, что распространенные случаи рейдерских захватов, недобросовестная деятельность некоторых регистраторов и нотариусов, ошибки в работе электронных государственных реестров, связанные в частности, с переводом документов из бумажной в электронную форму, приводят к различным нарушениям права собственности.

Лектор обратил внимание на такую категорию споров, как истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикация), подчеркнув, что сформулировать правовое обоснование для обращения в суд можно с помощью положений статей 387, 388 Гражданского кодекса Украины. Г-н Павленко отметил, что большинство виндикационных исков не подлежат удовлетворению по причине выбора адвокатом неподходящих способов защиты нарушенного права собственности.

«Прежде всего нужно проверить добросовестность приобретателя имущества, то есть выяснить, было ли ему известно, что он приобрел имущество у лица, не имевшего право его отчуждать», — сказал спикер. Существует определенный перечень действий приобретателя, свидетельствующих о его добросовестности, в их числе — обращение к соответствующим реестрам, проверка документов продавцов.

При обращении в суд адвокату следует также учесть сроки исковой давности. Если сроки пропущены (общий срок исковой данности составляет три года с момента, когда лицу стало известно о лишении его права собственности), необходимо подать заявление о возобновлении сроков исковой давности.

По словам г-на Павленко, ведутся дискуссии о том, как правильно формировать исковые требования. «Есть несколько точек зрения, в соответствии с одной из них сначала нужно требовать признания договора купли-продажи недействительным, а потом обращаться с виндикационным иском, другая позиция такова: никакие требования, кроме истребования имущества из чужого незаконного владения, предъявлять не нужно», — рассказал спикер.

«Но независимо от того, какой из вариантов выберет адвокат, не стоит забывать о том, что в иске следует указать и требование об отмене регистрационных записей в отношении имущества, а также заявить обеспечение иска (например, наложение ареста), чтобы избежать случаев повторного перехода права собственности на имущество к новому собственнику», — резюмировал спикер.