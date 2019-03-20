Сегодня 20 марта 2019 года, 10:53

LHS: право собственности в прецедентной практике ЕСПЧ

Что принято считать имуществом в практике Европейского суда по правам человека, в рамках Школы судебной практики рассказала партнер АО «Назар Кульчицкий и Партнеры» Андриана Кульчицкая.

В соответствии со статьей 1 Первого протокола к Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод каждое физическое или юридическое лицо имеет право мирно владеть своим имуществом. Никто не может быть лишен своего имущества, кроме как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом или общими принципами международного права.

Спикер отметила, что в практике ЕСПЧ речь идет исключительно об имуществе независимо от квалифицирующих признаков в национальном законодательстве. Имуществом в контексте судебной практики принято считать недвижимое и движимое имущество, прибыль, получаемую на основании права собственности, в том числе арендную плату (ренту), предусмотренную договором, добровольно составленным в соответствии с законодательством. В этот перечень также входят пенсии, суммы возврата налоговых платежей, ценные бумаги и гудвилл.

Что касается последнего вида, то г-жа Кульчицкая на примере решения по делу «Könyv-Tár Kft and others v Hungary» №21623/13 от 16 октября 2018 года рассказала, в каких случаях гудвилл считается имуществом. Так, суд установил нарушение права мирного владения имуществом в соответствии со статьей 1 Первого протокола к Конвенции по жалобе компаний, осуществляющих продажу и доставку книг школам Венгрии. Но в связи с изменением законодательства была установлена монополия на продажу книг школам. Таким образом, из-за потери клиентов компании потеряли и возможность получать прибыль. В понимании статьи 1 Первого протокола к Конвенции собственностью по данному судебному делу считалась клиентская база.

Собственностью в контексте судебной практики также могут быть так называемые законные ожидания — легитимные ожидания (правовая норма, решение суда или другой документ) получить право на то или иное имущество. Какие виды «законных ожиданий» существуют, спикер рассказала, представив соответствующую судебную практику ЕСПЧ: дела «Федоренко против Украины» №25921/02, «Сук против Украины» №10972/05 и «Будченко против Украины» №38677/06. Отдельное внимание спикер обратила на дело «Петлеваный против Украины» №54094/08. Так, заявитель вложил в частное предприятие «Кредитный союз» определенную сумму денег, но в скором времени в отношении собственников предприятия было заведено уголовное дело. С целью вернуть свой вклад заявитель обратился в суд на основании статьи 1177 Гражданского кодекса Украины «Возмещение (компенсация) вреда физическому лицу, пострадавшему от уголовного правонарушения». В соответствии с положениями данной статьи ущерб, причиненный пострадавшему в результате уголовного правонарушения, компенсируется ему за счет государственного бюджета Украины в случаях и порядке, которые предусмотрены законом. Однако для возникновения «законного ожидания» норма, на которую ссылаются, должна определять правила для иска. Если законные требования, которые должны быть соблюдены, и другие параметры иска четко не обозначены, правовая норма не может быть применена для обоснования «законного ожидания». Поскольку заявитель не имел в достаточной степени установленного требования для целей, предусмотренных статьей 1 Первого протокола к Конвенции, он не может утверждать, что имел «законные ожидания» получить какую-либо сумму.

Проанализировала спикер и вышеупомянутое дело «Будченко против Украины» №38677/06. Так, заявителем по данному делу выступил бывший шахтер, который имел «законные ожидания» получить компенсацию от государства оплаченных им коммунальных услуг. В исковом заявлении заявитель сослался на нормы закона, предусматривающие для него определенные льготы, однако национальный суд отказал в удовлетворении исковых требований, указав, что у работодателя отсутствует компенсационный механизм. Учитывая длительное бездействие государства и тот факт, что заявитель работал на государственном предприятии, суд счел, что из-за неспособности обеспечить в разумные сроки освобождение от оплаты, на что заявитель имел право по закону, государство возложило на него чрезмерное и несоразмерное бремя, нарушив таким образом свои обязательства по статье 1 Первого протокола к Конвенции.