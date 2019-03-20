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Что изменилось за год действия закона о приватизации

В январе 2018 года Верховная Рада приняла Закон «О приватизации государственной и коммунальной собственности». 6 марта того же года текст опубликовала газета «Голос Украины». С этой даты приватизация в стране заработала по новым правилам. Что же должно было измениться за этот год с лишним? Об основных итогах действий закона пишет в колонке «Экономическая правда» к.э.н. Виктор Брановицкий.

На этапе рассмотрения закона Минэкономики декларировало ряд приоритетов. Среди них — запуск малой приватизации через систему «ProZorro.Продажи», начало приватизации больших предприятий по новым правилам, разделение функций управления госсобственностью и секторальной политики, надзора и контроля.

Закон о приватизации смог перезапустить механизм продажи объектов малой приватизации и показал успешные прецеденты приватизационных процессов. Из 1454 объектов, выставленных на продажу государственными органами на «ProZorro.Продажи» с августа по декабрь 2018 года включительно, 423 успешно были проданы, отмечает эксперт.

Основной проблемой для малой приватизации является слабая осведомленность широкого круга инвесторов о списке приватизационного имущества и объектах, которые потенциально им могли бы быть интересны.

Приватизации больших госпредприятий не суждено было начаться в 2018 году.

Продажи «Центрэнерго», например, ждали шесть лет. 13 декабря 2018 года компанию планировали продать почти за 6 млрд грн, но за два дня до аукциона ФГИ отменил конкурс. Впоследствии аналитики активно объясняли причины отмены конкурса, аргументируя необходимость такого шага снижением стоимости предприятия.

Успешные примеры исполнения инвестиционными компаниями своих обязательств не зафиксированы из-за небольшого промежутка времени от даты подписания договоров с Фондом госимущества.