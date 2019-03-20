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Суд признал законным запрет передвижных цирков с животными

20 марта 2019 года Источник:Хвиля

Окружной административный суд Киева подтвердил законность решения Киевской городской государственной администрации о запрете в Киеве передвижных цирков с животными.

Об этом сообщил активист зоозащитной инициативы UAnimals Александр Тодарчук в Facebook.

«Сегодня суд подтвердил законность решения КГГА о запрете шапито с животными в Киеве. Цирковые лобби отказались от своих попыток вернуть в столицу издевательство», — сообщил г-н Тодарчук.

Он поблагодарил активистов UAnimals, общественную экологическую организацию КЭКЦ и всех тех, кто борется за гуманность.

Как сообщалось, 9 ноября 2017 года Киевский городской совет поддержал проект решения «О прекращении размещения передвижных заезжих цирков-шапито с животными на территории города Киева».

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