Суд признал законным запрет передвижных цирков с животными

Окружной административный суд Киева подтвердил законность решения Киевской городской государственной администрации о запрете в Киеве передвижных цирков с животными.
Об этом сообщил активист зоозащитной инициативы UAnimals Александр Тодарчук в Facebook.
«Сегодня суд подтвердил законность решения КГГА о запрете шапито с животными в Киеве. Цирковые лобби отказались от своих попыток вернуть в столицу издевательство», — сообщил г-н Тодарчук.
Он поблагодарил активистов UAnimals, общественную экологическую организацию КЭКЦ и всех тех, кто борется за гуманность.
Как сообщалось, 9 ноября 2017 года Киевский городской совет поддержал проект решения «О прекращении размещения передвижных заезжих цирков-шапито с животными на территории города Киева».
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