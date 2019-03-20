Сегодня 20 марта 2019 года, 12:23

МИД РФ вернул Украине ноту протеста, связанную с Крымом

Министерство иностранных дел РФ вернуло Украине ноту протеста относительно визита президента России Владимира Путина на территорию аннексированного Крыма без рассмотрения. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В министерстве призывали Украину «признать выбор крымчан».

«Что касается упомянутой в заявлении МИД Украины ноты протеста, направленной МИД России, то мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции. Хотели бы подчеркнуть, что ни МИД Украины, ни кто бы то ни был не в праве указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве», — говорится в сообщении.

Напомним: 15 марта с.г. МИД Украины выразил решительный протест в связи с визитом делегации Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в оккупированный Россией Крым, в том числе Владимира Путина. Также МИД Украины осудил приезд французских депутатов в Крым на годовщину аннексии.