FinClub: отменена ликвидация банка «Капитал»

Киевский апелляционный административный суд 12 марта оставил без удовлетворения жалобы Фонда гарантирования вкладов и Нацбанка на решение Окружного административного суда Киева от 15 марта 2018 года об отмене ликвидации банка «Капитал».
В связи с этим в Фонде заявили, что с целью сохранения активов банка и предотвращения их потери, а также для защиты прав вкладчиков и кредиторов банка было принято решение о продлении полномочий уполномоченного лица Фонда на осуществление ликвидации ПАО «АКБ «Капитал» Ирины Белой до наступления одного из двух обстоятельств.
Либо Кассационный административный суд в составе Верховного Суда примет окончательное решение по делу №826/15723/17. Либо Национальный банк согласует новых руководителей банка и выдаст лицензию на осуществление банковской деятельности ПАО «АКБ «Капитал».
Учитывая ситуацию, Фонд принял решение приостановить выплаты вкладчикам банка «Капитал» гарантированной суммы возмещения.
В феврале 2016 года Высший административный суд Украины подтвердил определение Донецкого апелляционного суда о противоправности отнесения Национальным банком банка «Капитал» к категории неплатежеспособных. В июле 2018 года НБУ «отбил атаку» акционеров банка «Капитал».
ПАО «АКБ «Капитал» был отнесен НБУ к категории неплатежеспособных 20 июля 2015 года, а 29 октября 2015 года принято решение о ликвидации этого банка.
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