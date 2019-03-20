Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 марта 2019 года, 13:57

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

FinClub: отменена ликвидация банка «Капитал»

20 марта 2019 года Источник:Finclub

Киевский апелляционный административный суд 12 марта оставил без удовлетворения жалобы Фонда гарантирования вкладов и Нацбанка на решение Окружного административного суда Киева от 15 марта 2018 года об отмене ликвидации банка «Капитал».

В связи с этим в Фонде заявили, что с целью сохранения активов банка и предотвращения их потери, а также для защиты прав вкладчиков и кредиторов банка было принято решение о продлении полномочий уполномоченного лица Фонда на осуществление ликвидации ПАО «АКБ «Капитал» Ирины Белой до наступления одного из двух обстоятельств.

Либо Кассационный административный суд в составе Верховного Суда примет окончательное решение по делу №826/15723/17. Либо Национальный банк согласует новых руководителей банка и выдаст лицензию на осуществление банковской деятельности ПАО «АКБ «Капитал».

Учитывая ситуацию, Фонд принял решение приостановить выплаты вкладчикам банка «Капитал» гарантированной суммы возмещения.

В феврале 2016 года Высший административный суд Украины подтвердил определение Донецкого апелляционного суда о противоправности отнесения Национальным банком банка «Капитал» к категории неплатежеспособных. В июле 2018 года НБУ «отбил атаку» акционеров банка «Капитал».

ПАО «АКБ «Капитал» был отнесен НБУ к категории неплатежеспособных 20 июля 2015 года, а 29 октября 2015 года принято решение о ликвидации этого банка.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 12 (1108) от 19/03/19 Свежий номер

Ритейл и FMCG

№ 12 (1108)
Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?

Да, это позволит навести порядок и в налоговой, и на таможне

Нет, все фискальные органы должны быть объединены в один

Нет, это делается исключительно из кадровых соображений

Как ни реорганизовывай, на налоговых поступлениях это не отразится

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

«Кредитні інструменти та бюджетна підтримка як основа фінансової стабільності аграріїв»

Круглий стіл ААУ «Відшкодування судових витрат у справах щодо об’єктів права ІВ»

Практичний семінар «Перевірки медичних закладів 2019. Хто, де, коли може вас перевірити?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом