Сегодня 20 марта 2019 года, 10:53

Новым президентом Республики Казахстан может стать юрист

Правивший 30 лет президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Основной закон этой страны предусматривает, что в случае ухода в отставку президента его полномочия будет исполнять спикер верхней палаты парламента, пишет издание sputnik.by.

Полномочия переходят главе сената Касыму-Жомарту Токаеву. Сейчас известный казахстанский политик, успевший за долгую карьеру занять почти все ключевые посты в стране, может согласно Конституции быть в статусе исполняющего обязанности до истечения президентского срока. Это значит, что Касым-Жомарт Токаев сможет спокойно править Казахстаном вплоть до конца 2020 года.

Таким образом, держа всю полноту власти в своих руках, он может не только серьезно подготовиться к выборам, но и, учитывая, что Нурсултан Назарбаев формально назвал его преемником, — выиграть избирательную кампанию, прогнозирует издание.

Гораздо менее медийной персоной в Казахстане является Абиш Самат Сатыбалдыулы, который в разные годы делал карьеру в органах государственной безопасности и занимался бизнесом. Издание сообщает: «Ни для кого в Казахстане не является секретом, что это сын брата Нурсултана Назарбаева, который погиб в автокатастрофе. Поскольку среди родных детей у бывшего президента только дочери, то племянник получается ближайшим родственником мужского пола». Его называют среди возможных претендентов на должность главы государства.

Как отмечается на сайте kapital.kz, Абиш Самат в 2000 году окончил Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Уже в 2002 году он окончил также Академию СВР Российской Федерации, получив юридическое образование. С 2006 по 2010 годы политик занимал различные должности в системе министерства юстиции Республики Казахстан.

Отметим, что г-н Назарбаев имеет экономическое образование и получил научную степень доктора экономических наук. Нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев является доктором политических наук.