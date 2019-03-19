Сегодня 19 марта 2019 года, 15:25

Реализация права собственности — в центре внимания слушателей LHS

Об особых правилах реализации права собственности рассказал слушателям Legal High School Игорь Кравцов, управляющий партнер ЮФ Evris. Лектор провел краткий экскурс в историю права собственности и отметил, что сейчас право собственности определяется как право лица на вещь (имущество), реализуемое в соответствии с законом по своей воле, независимо от волеизъявления других лиц (статья 316 Гражданского кодекса Украины). Защита права собственности гарантирована Конституцией Украины, статья 41 которой гласит, что никто не может быть противоправно лишен права собственности. При этом использование собственности не может наносить вред правам, свободам граждан, интересам общества, ухудшать экологическую ситуацию и природные качества земли.

Игорь Кравцов подчеркнул, что принудительное отчуждение объектов права частной собственности применяется только в виде исключения в связи с общественной необходимостью, а основания и порядок такого отчуждения устанавливаются законом. Принудительное отчуждение осуществляется при двух условиях: предварительном и полном возмещении стоимости имущества. И только в случае военного или чрезвычайного положения отчуждение осуществляется с последующим возмещением стоимости имущества.

Говоря об актуальных проблемах реализации права собственности, Игорь Кравцов упомянул о моратории на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения, установленном переходными положениями Земельного кодекса Украины и действующем в Украине с 2001 года. В результате вот уже 18 лет собственники земли не могут ею распоряжаться, в Конституционный Суд Украины два раза подавались обращения относительно отмены моратория, однако они были отклонены судом. В мае 2018 года ЕСПЧ в решении по делу «Зеленчук и Цицюра против Украины» указал на несоответствие подхода Украины относительно установления моратория практике стран Совета Европы и постановил, что правительство должно принять законодательные меры для обеспечения необходимого справедливого баланса для собственников земельных участков сельхозназначения. Лектор проанализировал последствия вышеприведенного решения для судебной практики и назвал основания применения решений ЕСПЧ в Украине.

Еще одна актуальная проблема реализации права собственности, по мнению Игоря Кравцова, связана с эксплуатацией нерастаможенных автомобилей на территории Украины, количество которых за пять лет, по разным подсчетам, составляет от 400 тыс. до 1 млн. Чтобы решить эту проблему, Верховная Рада Украины приняла законопроекты №8487 и № 8488, которыми внесены изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины и в качестве компромисса введен акцизный налог. По данным ГФС, за 90 дней действия льготного периода в бюджет поступило 13 млрд грн от растаможивания около 130 тыс. авто.