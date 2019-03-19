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Суд признал недостоверными слова главы фракции «БПП» относительно Ю.Тимошенко

19 марта 2019 года Источник:РБК-Украина

Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Юлии Тимошенко к руководителю фракции «Блок Петра Порошенко» и признал, что Артур Герасимов распространяет недостоверную информацию о лидере «Батькивщины». Об этом сообщил в Верховной Раде заместитель председателя партии «Батькивщина», народный депутат Сергей Власенко.

Иск касался высказываний руководителя фракции «БПП» о том, что Юлия Тимошенко якобы распродавала украинские Вооруженные силы и что будто бы правительство Тимошенко затянуло Украину в долги, за которые должна расплачиваться действующая власть.

«К сожалению, во время президентских выборов ерунды и лжи от провластных политиков звучит все больше. Команда Порошенко не пренебрегает никакими способами облить грязью нашего кандидата Юлию Тимошенко. Президент это делает цинично устами технических кандидатов, распространяет ложь через подконтрольные ему телевизионные каналы», — заявил г-н Власенко.

По его словам, если бы «Батькивщина» на каждое такое заявление подавала заявление в суд, «то мы бы, наверное, жили в тех судах».

«Мы сделали это один раз и доказали, что действующая власть во время выборов говорит не о том, как надо развиваться Украине, не о том, что нужно сделать для улучшения благосостояния граждан, для пресечения коррупции. К сожалению, их технология — это распространять абсолютно лживую информацию о самом рейтинговом оппозиционном кандидате», — подчеркнул г-н Власенко.

«Фракция «Батькивщина» заявляет, что сегодня мы будем прекращать всю ложь, которая льется против нашего лидера Юлии Тимошенко, в частности, и из уст кандидата Петра Порошенко, и из уст его подконтрольных политиков. После решения суда с сегодняшнего дня я имею официальные основания называть Артура Герасимова лжецом», — сказал замглавы партии.

Он также заверил, что поток грязи и лжи «не помешает Юлии Тимошенко рассказывать людям, как можно вывести Украину в число развитых европейских стран с высоким уровнем благосостояния».

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