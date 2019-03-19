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СБУ разоблачила финансовую пирамиду Forex Trend

19 марта 2019 года Источник:Finclub

Служба безопасности Украины блокировала деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limіted, функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Евросоюза.

«Злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limіted, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбыли в краткосрочной перспективе», — говорится в сообщении.

За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн грн.

Финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепочку обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях и на частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Евросоюза. Противоправно присвоенные деньги легализовались в связи с приобретением предметов роскоши как на территории Украины, так и на территории стран ЕС.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.

По результатам проведения следственных действий сотрудники СБУ изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличку, полученную от сделки, драгоценности, включая золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Сейчас участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 УК.

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