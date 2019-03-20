В Киеве стартовал III Legal FMCG & Retail Forum

В столичном отеле «Премьер Палаc» начал работу III Legal FMCG & Retail Forum — мероприятие «Юридической практики», посвященное анализу глобальных правовых тенденций и направлений развития рынка ритейла и FMCG. Генеральным партнером форума выступает Dynasty Law Firm, FMCG-партнером — группа компаний «Хенкель в Украине».
Тон дальнейшему обсуждению задаст специальный доклад представителя Министерства экономического развития и торговли Украины о стандартах защиты прав потребителей в Украине. Затем спикеры обговорят актуальные вызовы рынка ритейла и FMCG, вопросы структурирования бизнеса, конкуренции, маркетинга и рекламы. Кроме того, в программе мероприятия — специальный доклад представителя Антимонопольного комитета Украины на тему «Украинский food-ритейл. Взгляд АМКУ на специфику взаимоотношений поставщиков и розничных сетей».
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