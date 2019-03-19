Сегодня 19 марта 2019 года, 17:48

ВС счел, что ЦИК не обязана нумеровать в бюллетене кандидатов в Президенты

Установление формы избирательного бюллетеня по выборам Президента Украины и утверждение текста, содержащегося в нем, относится к дискреционным полномочиям Центральной избирательной комиссии. Такая дискреция ограничивается законодательно установленными требованиями к сведениям, которые должны обязательно содержаться в избирательных бюллетенях по выборам Президента Украины.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев в апелляционном порядке дело по иску кандидата на пост Президента Украины в лице уполномоченного представителя в ЦИК, с участием третьих лиц на стороне истца о признании бездействия противоправным и обязательстве совершить определенные действия. Об этом пишет портал «Судебная власть Украины».

Истец в лице уполномоченного представителя обратился в суд с иском об установлении в избирательном бюллетене для голосования порядковых номеров кандидатов на пост Президента Украины. Свои требования обосновал тем, что в избирательном бюллетене на выборах Президента Украины в день голосования 31 марта 2019 будут содержаться сведения о двух кандидатах на этот пост, которые имеют одинаковые фамилии, аналогичные инициалы, должность и место работы, а также о двух кандидатах с одинаковыми фамилиями, что, по мнению истца, приведет к ошибочному пониманию избирателями результатов сделанного ими выбора и исказит результаты волеизъявления.

Представитель ответчика возразил против удовлетворения иска, отметив, что во время совещания ЦИК 6 марта 2019 года и заседания 8 марта 2019 года с участием уполномоченных представителей кандидатов на пост Президента Украины обсуждался и решался вопрос относительно проставления в избирательном бюллетене нумерации граф, содержащих информацию о персональных данных кандидатов на пост Президента Украины. По результатам голосования такие предложения не были поддержаны соответствующим большинством голосов членов Комиссии, а потому считаются непринятыми. Итак, Комиссия приняла все необходимые и определенные законом меры при утверждении формы избирательного бюллетеня и использовала предоставленные полномочия в пределах и способом, которые предусмотрены законом.

Предоставив оценку спорным правоотношениям, Верховный Суд оставил без удовлетворения исковые требования с учетом следующего.

Статья 18 Закона Украины от 30 июня 2004 года № 1932 IV «О Центральной избирательной комиссии» закрепляет специальные полномочия Комиссии по организации подготовки и проведения выборов Президента Украины, к которым, в частности, отнесены обеспечение изготовления избирательных бюллетеней.

Это полномочия конкретизированы в пункте 12 части 2 статьи 25 Закона Украины от 5 марта 1999 года № 474-XIV «О выборах Президента Украины», где указано, что ЦИК утверждает форму, цвет и текст избирательного бюллетеня для голосования, обеспечивает централизованное изготовление избирательных бюллетеней установленного образца, обеспечивает их учет и передает их окружным избирательным комиссиям.

При этом Суд обращает внимание, что законодатель не установил требований обязательного указания порядковых номеров кандидатов на пост Президента Украины в избирательных бюллетенях.

Доводы апеллянта о том, что отсутствие нумерации граф бюллетеня не позволит избирателям сделать свободный и осознанный выбор, приведет к ошибочному пониманию избирателями сделанного ими выбора, нарушит принцип равенства, исказит результаты волеизъявления Суд считает надуманными, поскольку они являются лишь предположениями истца и не подтверждены никакими надлежащими и допустимыми доказательствами со ссылкой на конкретные нормы законодательства.

Постановление Верховного Суда доступно по ссылке.

По этой ссылкеможно ознакомиться с утвержденной формой бюллетеня для голосования.