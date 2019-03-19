О рисках инвестирования в строительство жилья рассказал слушателям LHS Виталий Правдюк

О реализации права инвестора строительства на приобретение квартиры в новостройках и о практике ВС по этому вопросу рассказал слушателям Legal High School Виталий Правдюк, советник АО «Коннов и Созановский».
Лектор назвал причины актуальности заявленной темы, отметив, что одной из основных проблем в отношениях с застройщиками по-прежнему остается низкий уровень законопослушности или элементарного уважения к законам как со стороны застройщиков, так и со стороны инвесторов.
Лектор перечислил нормативные акты, действующие в сфере строительства и инвестирования, представил алгоритм действий, которые должен выполнить потенциальный инвестор для проверки строящегося жилого объекта, а также описал порядок оформления разрешительных документов на строительство и указал, какие нормативные документы при этом применяются.
Как подчеркнул спикер, в случае существенного отклонения от проекта, что противоречит общественным интересам или нарушает права других лиц, существенного нарушения строительных норм и правил суд по иску соответствующего органа государственной власти или органа местного самоуправления может обязать лицо, которое осуществило (осуществляет) строительство, провести соответствующую перестройку.
Виталий Правдюк ознакомил с основными схемами инвестирования в жилищное строительство, детально рассказав об использовании облигаций. Он проиллюстрировал свои тезисы примерами из судебной практики и ее обобщения Верховным Судом, обозначив основные векторы ее развития.
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