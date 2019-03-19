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Состоялась сделка по приобретению личной СМС-переписки главы Amazon

19 марта 2019 года Источник:КоммерсантЪ

Газета The Wall Street Journal сообщила, во сколько обошлось National Enquirer приобретение личной СМС-переписки главы Amazon Джеффри Безоса с его любовницей Лорен Санчес, которую таблоид опубликовал на своих страницах в январе, спровоцировав громкий скандал. Как сообщили WSJ осведомленные источники, National Enquirer заплатил брату любовницы господина Безоса Майклу Санчесу 200 тыс. долларов США.

Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Майкл Санчес вел переговоры о продаже этой информации с октября прошлого года, когда National Enquirer как раз собирал информацию о любовной связи главы Amazon и Лорен Санчес. При этом руководство таблоида одобрило выделение 200 тыс. долларов США на покупку личной переписки, несмотря на сложную финансовую ситуацию издания на тот момент: ему необходимо было рефинансировать долги на сумму 400 млн долларов США.

Оплата была сделана наперед, еще до публикации материала, что нехарактерно для таких случаев: обычно источники получают деньги лишь после публикации информации и не получают их, если она не публикуется.

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