Сегодня 19 марта 2019 года, 17:48

ГФС: пилотный проект по введению «единого счета» успешно завершен

С сегодняшнего дня все таможни Государственной фискальной службы Украины работают с «единым счетом» — новой системой взимания таможенных платежей. Напомним: речь идет о новом порядке перечисления в государственный бюджет таможенных и других платежей, которые вносятся до/или во время таможенного оформления, на центральном уровне. «Это существенно упрощает таможенные процедуры, ведь при таможенном оформлении товаров время сокращается, а субъекты ВЭД могут свободно выбирать место оформления, поскольку средства будут учитываться в одной карточке — лицевом счете», — сообщает ведомство.

По результатам пилотного проекта на единый счет зачислено свыше 5,5 млрд грн авансовых платежей и перечислено в государственный бюджет почти 3,4 млрд грн.

За время проведения пилотного проекта не произошло никаких необоснованных задержек в таможенном оформлении, отмечают фискалы.

С 18 марта 2019 года предприятия могут перечислять средства авансовых платежей исключительно на единый счет. Счета таможен ГФС для пополнения авансовых платежей предприятиями заблокированы.

«Обращаем внимание, что этот счет не предназначен для таможенного оформления товаров граждан. Пока авансовые платежи для таможенного оформления товаров граждан нужно зачислять на счета таможен ГФС», — подчеркнули в Службе.

С 18 марта по 16 апреля 2019 года остатки средств предприятий на счетах таможен ГФС могут быть использованы для таможенного оформления товаров. Возвращение предприятиям средств авансовых платежей будет осуществляться в течение 1095 дней со дня внесения таких средств на счет.