Сегодня 19 марта 2019 года, 15:25

Российский арбитраж обязал Украину выплатить 112 млн долларов США

Арбитражный суд Ставропольского края опубликовал полный текст определения о приведении в исполнение решения международного арбитража, обязавшего Украину выплатить российской нефтяной компании «Татнефть» 112 млн долларов США с процентами.

АС Ставропольского края поддержал решение международного коммерческого арбитража ad hoc от 29 июля 2014 года по иску российской нефтяной компании «Татнефть» к Украине на 112 млн долларов США.

Разбирательство между «Татнефтью» и Украиной началось в 2008 году: Татарстан вложил деньги в уставный капитал «Укртатнафта», владеющей Кременчугским нефтеперерабатываюим заводом, однако в 2007 году российскую сторону фактически лишили контроля над компанией.

В 2014 году Международный арбитраж в Гааге взыскал с Украины 112 млн долларов США и проценты за то, что государство нарушило соглашение с Россией о защите инвестиций. Украина пыталась обжаловать это решение в Апелляционном суде Парижа, но не вышло.

В апреле 2017 года «Татнефть» подавала ходатайство в Высокий суд правосудия в Лондоне с просьбой принудительно взыскать долг с Украины. Заявление удовлетворили.

Российская компания также требовала исполнить решение Международного арбитража в АСГМ, однако дело передали ставропольским коллегам. Это связано с тем, что украинское имущество, которое можно взыскать, находится в Ставропольском крае. Речь идет о пяти объектах санатория им. Н.А. Семашко в Кисловодске и Ессентуках.

АС Ставропольского края рассмотрел иск «Татнефти». Российская компания настаивала на признании и приведении в исполнении решения международного арбитража, Минюст Украины — на прекращении производства по делу в связи с наличием судебного иммунитета и отсутствием эффективной юрисдикции у суда, рассматривающего дело. Украина считала, что имущество санатория нельзя взыскать, поскольку учреждение «выполняет публичные функции и является некоммерческой организацией, относящейся к системе здравоохранения Украины, осуществляющей государственно-властные функции».

Истец не согласился с доводами ответчика и заявил, что у суда нет оснований для прекращения дела, поскольку для установления эффективной юрисдикции суда необходимо лишь выявить факт наличия украинского имущества в Ставропольском крае.

«Что касается судебного иммунитета — в этом случае Украина не может на него ссылаться, поскольку государство, как и РФ, является участником Нью-Йоркской конвенции 1958 года, в которой судебный иммунитет не является основанием для отказа в исполнении арбитражного решения», — отмечает издание.

В итоге АС Ставропольского края поддержал решение международного арбитража и предписал выдать исполнительный лист. Определение может быть обжаловано в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа в течение месяца со дня его вынесения.