В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Государственной судебной администрации Украины относительно назначения Алексея Жукова временно исполняющим обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда Украины.
Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».
В своих исковых требованиях истец — ОО «Украинское общественно-правовое движение: демократия через право» — просит суд признать противоправным и отменить приказ Государственной судебной администрации Украины «О временно исполняющем обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда Украины», поскольку, по мнению истца, данное назначение состоялось с нарушением требований законодательства, а именно — без проведения конкурса на эту должность».
Сейчас судом решается вопрос об открытии производства.
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