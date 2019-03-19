Законность экспроприации с точки зрения ЕСПЧ — тема лекции Ольги Шенк

О различных аспектах экспроприации имущества государством и позиции ЕСПЧ относительно этого вопроса слушателям Legal High School рассказала Ольга Шенк, координатор судебной практики CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.
Как напомнила лектор, экспроприация — это принудительное изъятие имущества без или с формальным лишением права собственности (титула). Экспроприация может быть прямой, когда меры со стороны государства откровенно приводят к потере юридического титула на имущество, или косвенной, которая хоть прямо и не лишает обладателя титула на имущество, но фактически лишает такое имущество любой ценности.
Для вывода о правомерности или неправомерности экспроприации нужно ответить на три вопроса:
1) был ли общественный интерес для принятия мер с лишением права собственности?
2) были ли принятые меры (экспроприация) пропорциональными и соразмерными с таким общественным интересом?
3) произошла ли экспроприация соответствии с законом или международным обычаям?
Лектор подчеркнула, что международное право запрещает только неправомерное отчуждение, при этом экспроприация считается правомерной, если выполняется ряд требований, предусмотренных в международных договорах или международным обычным правом.
При этом Ольга Шенк привела примеры из практики ЕСПЧ, касающиеся требований, которые позволяют экспроприации считаться правомерной. По ее словам, должны быть соблюдены следующие критерии:
— наличие публичной цели или интереса;
— надлежащая правовая процедура;
— отсутствие дискриминации;
— выплата компенсации.
Положение Европейской конвенции о защите прав человека и основоположных свобод (статья 1 Первого Протокола) предусматривает, что никто не может быть лишен своего имущества иначе, как в интересах общества и на условиях, установленных законом и общими принципами международного права. Однако это положение никоим образом не ограничивает права государства обеспечивать выполнение законов, которые ему представляются необходимыми для осуществления контроля за использованием собственности в соответствии с общими интересами или для обеспечения уплаты налогов или других сборов или штрафов.
Ольга Шенк отметила, что условия правомерного вмешательства в право беспрепятственного пользования имуществом должны осуществляться в интересах общества и на условиях, предусмотренных национальным законодательством, а при его отсутствии — в соответствии с общими принципами международного права.
Может ли, например, отвечать «общественному интересу» обязанность передачи имущества от одного частного лица к другому? По словам лектора, ЕСПЧ положительно ответил на этот вопрос по результатам рассмотрения дела «James and others v United Kingdom». А в деле «Scollo v Italy» ЕСПЧ счел соответствующим общественным интересам запрет исполнения судебных решений о выселении для решения проблемы необеспеченности населения жильем.
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