ВККС сделала заявление в связи с нападением на судью В.Усатого

Сегодня, 19 марта 2019 года, возле здания Высшей квалификационной комиссии судей Украины совершено нападение на судью Хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого, который должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания.
Об этом сообщается на сайте ВККС.
«Высшая квалификационная комиссия судей Украины решительно осуждает подобные позорные проявления насилия и последовательно продолжает осуществлять все процедуры в рамках проведения судебной реформы», — заявили в Комиссии.
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