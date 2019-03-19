18 марта 2019 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы о внесении представления Президенту Украины о назначении судей на должности в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда и Высший антикоррупционный суд. Об этом информирует сайт ВСП. «По результатам предварительного рассмотрения материалов членами ВСП не обнаружены нарушения порядка предоставления Высшей квалификационной комиссией судей Украины рекомендаций относительно назначения судей и не установлены обоснованные сомнения в соответствии кандидатов критерия добропорядочности или профессиональной этики или другие обстоятельства, которые могут негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти в связи с таким назначением», — говорится в сообщении.
Учитывая указанное, ВСП решил внести представление Президенту Украины о назначении на должности судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда:
1) Николая Глотова,
2) Инны Калугиной,
3) Дмитрия Михайленко,
4) Андрея Никифорова,
5) Олега Павлышина,
6) Игоря Панаида,
7) Виктора Панкулича,
8) Александра Семенникова,
9) Валерии Черной,
10) Даниилы Черненькой.
Высший совет правосудия также решил внести представление Президенту Украины о назначении на должности судей Высшего антикоррупционного суда:
1) Инны Белоус,
2) Андрея Бицюка,
3) Владимира Воронько,
4) Татьяны Гавриленко,
5) Виталия Дубаса,
6) Ларисы Задорожной,
7) Олега Колиуша,
8) Алексея Кравчука,
9) Виталия Крикливого,
10) Виктора Маслова,
11) Веры Михайленко,
12) Наталии Мовчан,
13) Сергея Мойсака,
14) Виктора Ногачевского,
15) Оксаны Олейник,
16) Ольги Саландяк,
17) Екатерины Сикоры,
18) Игоря Строгого,
19) Елены Танасевич,
20) Олега Ткаченко,
21) Леси Федорак,
22) Олега Федорова,
23) Тимура Хамзина,
24) Екатерины Широкой,
25) Ярослава Шкодина.
В то же время Совет решил отложить рассмотрение вопроса о внесении представления Президенту Украины о назначении Сергея Боднара и Владимира Цикало на должности судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, а также о внесении представления Президенту Украины о назначении Маркияна Галабалы и Евгения Крука на должности судей ВАС. Рассмотрение указанных вопросов отложено на 28 марта 2019 года.
Сохранить:
Контакты:
Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
16 дней осталось до ІІ Судебного форума ААУ! Успей зарегистрироваться!
«Частное производство. Адвокат + Исполнитель» состоится 5 апреля 2019 года
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: