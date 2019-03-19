В конце прошлой недели в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления государственной поддержки украинцев за рубежом» №10153.
Как отмечает UBR, законопроектом выписывается несколько очень важных и даже революционных нововведений:
создание отдельного органа исполнительной власти по вопросам трудовой миграции под контролем Минсоцполитки;
формирование реестра «заробитчан»;
учреждение Фонда «благосостояния» украинских мигрантов;
внедрение карты трудового мигранта.
Нового контролера трудовых мигрантов уже успели обозвать новым «министерством». Во-первых, в его структуре предполагается создание территориальных органов (в городах и областях). Во-вторых, его наделят огромным числом новых полномочий, в частности, орган должен осуществить следующие действия:
1) провести перепись «заробитчан», с которых будут собирать взносы в Фонд «благосостояния», взять на себя сбор и ведение базы трудовых мигрантов;
2) помогать людям с трудоустройством;
3) оказывать правовую помощь, решать трудовые споры;
4) заниматься организацией курсов переквалификации, помогать вернувшимся трудовым мигрантам консультациями в открытии бизнеса в Украине;
5) предоставлять социальные услуги «заробитчанам»;
6) проводить культурные и образовательные мероприятия;
7) создавать базы агентств по трудоустройству, которым будут выдавать лицензии, и контролировать их работу;
8) выдавать перед отъездом мигранту проект трудового договора, заверенный работодателем (с количеством рабочих часов, условиями труда, информацией о страховке), рассказывать об особенностях страны, в которую едет человек.
На все вышеперечисленное потребуются деньги, и немалые. Чтобы их собрать, новое ведомство создаст в Украине новый фонд — под названием «Фонд благосостояния». Наполнять его будет Госслужба занятости, компании-посредники, трудоустраивающие наших людей за границей, а также сами работники.
Согласно законопроекту, первый взнос — регистрационный — за человека сделают посредники: Госслужба занятости или агентство по трудоустройству. А последующие будет вносить сам работник, причем ежегодно. Размеры этих взносов в документе не прописаны. Непонятен даже принцип их расчета: будет ли это утвержденная сумма или процент от зарплаты.
Есть лишь предположения и слухи на этот счет: источники UBR.ua, близкие к разработчикам документа, утверждают, что обсуждаются цифры в диапазоне от 50 до 200 долларов США.
За все эти траты человеку предложат две вещи:
карту трудового мигранта;
страховой полис государственной страховой компании.
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