Комитет Европарламента одобрил доработанный вариант газовой директивы ЕС

Профильный комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике одобрил обновленный вариант европейской газовой директивы с согласованными ранее странами ЕС поправками. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
Теперь документ ожидает голосование на пленарной сессии Европейского парламента и в Совете ЕС. После вступления в силу будет проведена адаптация национального законодательства стран Евросоюза с учетом новых обстоятельств компромиссной директивы.
«Комитет ITRE поддержал поправки к газовой директиве ЕС», — заявил председатель европарламентского комитета Ежи Бузек.
Напомним: Комитет постоянных представителей государств ЕС в среду, 20 февраля 2019 года, утвердил проект изменений к газовому законодательству Евросоюза. В случае их окончательного принятия действие газовой директивы Евросоюза распространяется на газопроводы из третьих стран, включительно с «Северным потоком-2».
До этого сообщалось, что Германия и Франция урегулировали спор вокруг российского газового проекта «Северный поток-2» и достигли компромисса по газовой директиве.
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