Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 марта 2019 года, 12:23

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Исследование Минюста: число лиц, получающих юробразование, чрезвычайно большое

19 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Министерство юстиции Украины представляет статистическое исследование «Состояние юридического образования», проведенное Директоратом по правам человека, доступу к правосудию и правовой осведомленности. Ознакомиться с документом можно на сайте Минюста по ссылке.

«Количество лиц, получающих высшее юридическое образование, чрезвычайно большое и на 1 января 2019 года составляет 104 565 человек в всех образовательных уровнях. Причем степень младшего специалиста получают почти 19 000 человек», — сказано в исследовании.

Больше всего студентов-юристов в профильных юридических учреждениях высшего образования (Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого — 7089 человек, Национальный университет «Одесская юридическая академия» — 6115 человек), классических университетах (Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 2463 человека, Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 3861 человек). В этой когорте университетов выделяются Межрегиональная академия управления персоналом — 1977 человек, Университет государственной фискальной службы — 1600 человек.

«Уровень трудоустройства полноценно измерить невозможно, поскольку, к сожалению, сейчас отсутствует методика осуществления мониторинга трудоустройства выпускников юридических факультетов. Однако, по результатам анализа данных государственной службы занятости и осмотра специализированных ресурсов по поиску работы можно сделать вывод, что корреляция между вакансиями и лицами, ищущими работу, составляет примерно 1 к 7», — отмечается в исследовании.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1107) от 12/03/19 Свежий номер

Медицинское право и фармацевтика

№ 11 (1107)
Государство и юристы

Уценить по достоинству

Отрасли практики

Заняться буллингом

Судебная практика

Свежий срок

Тема номера:

Эффект продукции

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?

Да, это позволит навести порядок и в налоговой, и на таможне

Нет, все фискальные органы должны быть объединены в один

Нет, это делается исключительно из кадровых соображений

Как ни реорганизовывай, на налоговых поступлениях это не отразится

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

16 дней осталось до ІІ Судебного форума ААУ! Успей зарегистрироваться!

Kyiv Law & Trade Forum (NEW!)

«Частное производство. Адвокат + Исполнитель» состоится 5 апреля 2019 года

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом