Сегодня 19 марта 2019 года, 12:23

Исследование Минюста: число лиц, получающих юробразование, чрезвычайно большое

Министерство юстиции Украины представляет статистическое исследование «Состояние юридического образования», проведенное Директоратом по правам человека, доступу к правосудию и правовой осведомленности. Ознакомиться с документом можно на сайте Минюста по ссылке.

«Количество лиц, получающих высшее юридическое образование, чрезвычайно большое и на 1 января 2019 года составляет 104 565 человек в всех образовательных уровнях. Причем степень младшего специалиста получают почти 19 000 человек», — сказано в исследовании.

Больше всего студентов-юристов в профильных юридических учреждениях высшего образования (Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого — 7089 человек, Национальный университет «Одесская юридическая академия» — 6115 человек), классических университетах (Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 2463 человека, Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 3861 человек). В этой когорте университетов выделяются Межрегиональная академия управления персоналом — 1977 человек, Университет государственной фискальной службы — 1600 человек.

«Уровень трудоустройства полноценно измерить невозможно, поскольку, к сожалению, сейчас отсутствует методика осуществления мониторинга трудоустройства выпускников юридических факультетов. Однако, по результатам анализа данных государственной службы занятости и осмотра специализированных ресурсов по поиску работы можно сделать вывод, что корреляция между вакансиями и лицами, ищущими работу, составляет примерно 1 к 7», — отмечается в исследовании.