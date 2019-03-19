Сегодня 19 марта 2019 года, 10:53

МВФ и ЕС огорчены отменой антикоррупционной статьи Уголовного кодекса

Представители Международного валютного фонда, посол США и глава представительства Европейского Союза в Украине обратились к депутатам Верховной Рады с просьбой отложить рассмотрение всех 13 законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение, поскольку все зарегистрированные инициативы несовершенны. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Борьба с коррупцией — одно из условий Евросоюза по программе макрофинансовой помощи. Как известно, 500 млн евро в ее рамках Украина получила в декабре 2018 года и еще столько же надеялась получить в этом месяце. Однако, по словам замминистра финансов Василия Шкуракова, мы не успеем выполнить все условия ЕС до конца марта, чтобы выполнить европейские условия.

Потребность в принятии антикоррупционных законов возникла после решения Конституционного суда о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Его серьезно раскритиковали страны Большой семерки (G7) и Всемирный банк в конце февраля 2019 года, и призвали украинские власти вернуть соответствующие нормы законодательства.

«Отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном кодексе — это крупное поражение в борьбе с коррупцией в Украине. Это ослабило влияние всей антикоррупционной архитектуры, включая Высший антикоррупционный суд, который вскоре должен быть создан и, как ожидалось, должен был вынести решения по значительному количеству дел о незаконном обогащении. Это также повлияло на способность Национального антикоррупционного бюро расследовать коррупцию в высших эшелонах власти», — заявили лидеры G7 и Всемирного банка.