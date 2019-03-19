Равенство возможностей для женщин в юридических профессиях в последние годы привлекает внимание все большего числа исследователей и профессиональных организаций. В этом году гендерная тематика будет обсуждаться в неформальном мероприятии в рамках третьего форума День английского права, который проводится Британским правовым обществом (English Law Society), Посольством Великобритании в Украине совместно с Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Об этом сообщает сайт НААУ.
Как свидетельствуют данные международных исследований, женщины постепенно получают руководящие позиции в юридических компаниях и адвокатуре, однако, их представительство, при положительной динамике последних лет, еще не везде равным.
Представители НААУ предлагают ознакомиться с инфографикой «Женщины в адвокатуре. Интересные факты» по ссылке.
Исследование также представляет данные о количестве женщин в адвокатуре стран ЕС и отдельно - региона Восточной Европы. Полная версия отчета включает данные о женщинах в судебных органах и прокуратуре европейских стран за период с 2005 по 2014 год.
«В украинской адвокатуре тематика гендерного равенства не была предметом специального исследования. Согласно данным ЕРАУ, 36% украинских адвокатов являются женщинами, 63% - мужчины; в органах адвокатского самоуправления эта статистика еще более положительная в пользу женщин», - прокомментировал заместитель председателя НААУ Валентин Гвоздий.
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