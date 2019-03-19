Сегодня 19 марта 2019 года, 10:53

Квартира Виктора Януковича на столичной Оболони сдана в аренду

Квартира экс-президента Украины Виктора Януковича на Оболонской набережной, которая была арестована в 2015 году, сдана в аренду. Об этом сообщил директор Национального агентства по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами (АРМА) Антон Янчук, пишут «Украинские новости».

«Квартиру передали в аренду и застраховали», — сказал он. Однако не уточнил, кто снял элитное жилье и сколько будет платить за него ежемесячно.

«Подобного рода информацию управляющий недвижимостью может и не сообщать», — заявили источники в АРМА.

Напомним, что квартира экс-президента в начале февраля 2019 года была передана в управление компании «СВМ Консалтинг». При этом адвокат Януковича утверждал, что этот объект недвижимости в управление АРМА не передавался.

Ранее проект «ПОВЕСТИ» провел расследование относительно имущества Виктора Януковича, благодаря чему стало известно, что юридический статус арестованной недвижимости экс-президента до сих пор не определен. Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявлял, что имущество бывшего главы государства никому никуда не передавали и передать не могли, поскольку арестованное имущество никому передавать не имеют права по закону.