Сегодня 18 марта 2019 года, 17:52

Дело об отсутствии у С.Козьякова полномочий члена ВККС: назначена дата слушания дела по существу

Сегодня Окружной административный суд города Киева завершил подготовительное производство по делу о признании отсутствия у Сергея Козьякова полномочий члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Заседание по делу по существу состоится 17 апреля 2019 года.

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

Напомним, что 15 февраля с.г. Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску к председателю и члену ВККС Сергею Козьякову, третьи лица: Совет адвокатов Украины, ВККС. Истец просит суд признать с 24 октября 2018 года противоправными действия члена ВККС г-на Козьяков по осуществлению своих полномочий, признать отсутствие у него таких полномочий и воздержаться от их совершения. Дело рассматривается судом по правилам общего искового производства.