Сегодня 18 марта 2019 года, 17:52

Юристы компании KPMG в Украине назвали возможные альтернативные юрисдикции для размещения холдинговых компаний

В компании KPMG в Украине 18 марта с.г. прошло очередное мероприятие, организованное с участием представителей компании в других странах. Так, в ходе семинара «Последние тренды деофшоризации в Украине: холдинговые структуры в Австрии и других странах ЕС в пост-BEPS эпоху», специалисты KPMG в Украине, а также специальный гость из KPMG в Австрии рассказали, как построить эффективную холдинговую структуру в ЕС с учетом последних трендов деофшоризации.

«Украина интегрирована в налоговое пространство Европы и всего мира и ощущает все те законодательные изменения, которые происходят в других странах. Тем не менее, мы остаемся налогозависимым государством», – с таким тезисом открыл мероприятие Сергей Попов, партнер, руководитель отдела налогового и юридического консультирования, KPMG в Украине.

Далее Александр Бобошко, директор отдела налогового и юридического консультирования KPMG в Украине рассказал о новых требованиях к экономическому присутствию налогоплательщиков, которые вступили в силу с 1 января 2019 года на Британских Виргинских Островах, Каймановых Островах, Бермудах, островах Гернси, Джерси, Мэн, Маврикие, Багамских и Сейшельских островах. В общем, тексты законов об экономическом присутствии схожи и содержат следующие требования: управление компанией в конкретном секторе экономики должно осуществляться в соответствующей юрисдикции; в компании должно быть адекватное количество сотрудников; она должна нести адекватные расходы, которые сопоставимые с уровнем ее деятельности; иметь офис, а также осуществлять основную (генерирующую доход) деятельность, что в зависимости от вида деятельности, может предусматривать дополнительные требования. При этом Александр Бобошко отметил, что для холдинговых компаний, как правило, предусмотрены более умеренные требования к экономическому присутствию (за исключением Джерси), и достаточно, чтобы такие компании: выполняли все обязанности, предусмотренные корпоративным законодательством, а также имели адекватное количество сотрудников и помещений. И все же, поскольку выполнить правила об адекватном экономическом присутствии на островах зачастую невозможно, Александр Бобошко рекомендовал представителям украинского бизнеса рассмотреть альтернативные юрисдикции для размещения холдинговых компаний.

Так, об налоговых аспектах создания холдинговых компаний в Австрии рассказал Ойген Штримитцер, партнер, руководитель практики международного корпоративного налогообложения KPMG в Украине. В частности, эксперт сообщил, что в его стране дивиденды, полученные от австрийской компании, освобождаются от налогообложения. При этом отсутствуют требования о минимальном размере доли в уставном капитале и о минимальном периоде владения долей в уставном капитале. В случае же если дивиденды, получены от иностранной компании освобождение от налогообложения возможно при наличии таких условий: минимальный размер доли в уставном капитале составляет 10 %, а минимальный период владения – 12 месяцев.

Кроме того, альтернативными юрисдикциями для открытия холдинговых компаний эксперты назвали такие страны ЕС как Нидерланды, Люксембург, Кипр, Мальта. О выгодах взаимодействия холдинговых структур в этих странах ЕС и украинского бизнеса с учетом ратификации MLI рассказал Александр Бобошко. К примеру, Мальта в пост-MLI эпоху хороший вариант для размещения торговых компаний, которые одновременно являются холдингами-держателями корпоративных прав, а Люксембург хороший вариант для размещения инвестиционного фонда.

Напомним, что 28 февраля с. г. Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О ратификации MLI с целью противодействия BEPS» (MLI вступит в силу для Украины после завершения определенных процедур).