Сегодня 18 марта 2019 года, 19:23

Денис Шкаровский назначен советником VB PARTNERS

Адвокат Денис Шкаровский назначен советником VB PARTNERS.

Денис пришел в VB PARTNERS еще студентом. Он окончил юридический факультет КНУ им. Т.Шевченко. Выпускник программы «Адвокат будущего». Член Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

Сегодня он управляет проектами по защите бизнеса в сфере White Collar Crime и разрешению споров. Его ключевая экспертиза охватывает комплаенс и борьбу с корпоративным мошенничеством. Он предоставляет услуги по расследованию хищений и коррупции в компаниях, защите бизнеса и его бенефициаров от неправомерных действий контрагентов, привлечению к ответственности мошенников. Также осуществляет аудит системы безопасности и бизнес-модели на наличие уголовно-правовых рисков.

Среди недавних успешно завершенных проектов — оспаривание решений НБУ о ликвидации крупных украинских банков и процессы по искам Фонда гарантирования вкладов физических лиц против акционеров о возмещении ущерба.