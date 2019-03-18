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Денис Шкаровский назначен советником VB PARTNERS

18 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Адвокат Денис Шкаровский назначен советником VB PARTNERS.

Денис пришел в VB PARTNERS еще студентом. Он окончил юридический факультет КНУ им. Т.Шевченко. Выпускник программы «Адвокат будущего». Член Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

Сегодня он управляет проектами по защите бизнеса в сфере White Collar Crime и разрешению споров. Его ключевая экспертиза охватывает комплаенс и борьбу с корпоративным мошенничеством. Он предоставляет услуги по расследованию хищений и коррупции в компаниях, защите бизнеса и его бенефициаров от неправомерных действий контрагентов, привлечению к ответственности мошенников. Также осуществляет аудит системы безопасности и бизнес-модели на наличие уголовно-правовых рисков.

Среди недавних успешно завершенных проектов — оспаривание решений НБУ о ликвидации крупных украинских банков и процессы по искам Фонда гарантирования вкладов физических лиц против акционеров о возмещении ущерба.

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