Адвокат Денис Шкаровский назначен советником VB PARTNERS.
Денис пришел в VB PARTNERS еще студентом. Он окончил юридический факультет КНУ им. Т.Шевченко. Выпускник программы «Адвокат будущего». Член Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
Сегодня он управляет проектами по защите бизнеса в сфере White Collar Crime и разрешению споров. Его ключевая экспертиза охватывает комплаенс и борьбу с корпоративным мошенничеством. Он предоставляет услуги по расследованию хищений и коррупции в компаниях, защите бизнеса и его бенефициаров от неправомерных действий контрагентов, привлечению к ответственности мошенников. Также осуществляет аудит системы безопасности и бизнес-модели на наличие уголовно-правовых рисков.
Среди недавних успешно завершенных проектов — оспаривание решений НБУ о ликвидации крупных украинских банков и процессы по искам Фонда гарантирования вкладов физических лиц против акционеров о возмещении ущерба.
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«Частное производство. Адвокат + Исполнитель» состоится 5 апреля 2019 года
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