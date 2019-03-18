Сегодня 18 марта 2019 года, 17:52

В Киевсовете рассказали, как упростится размещение вывесок на коммерческих объектах

Комиссия по вопросам предпринимательства рекомендует Киевсовету упростить оформление предпринимателями вывесок. Об этом сообщается на официальном сайте Киевсовета.

Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства депутаты единогласно поддержали проект решения «О внесении изменений в Порядок размещения вывесок в городе Киеве, утвержденный решением Киевского городского совета от 20 апреля 2017 года».

«Основные изменения, которые решено было внести в Порядок, — это в первую очередь согласование форматных зон и упрощение поданных документов. Также одно нововведение — добавляется тип «под углом», который крайне важен для предпринимателей», — отметил начальник управления по вопросам рекламы, докладчик по этому вопросу Александр Смирнов.

Изменения предусматривают синхронизацию форматных зон. Сейчас это перечень отдельных улиц и их частей, площадей и переулков, что очень усложняет визуальное восприятие. Предлагается упростить перечень улиц, которые будут описывать границы форматных зон.

«Важной является унификация типов конструкций. Мы меняем сложное описание типов конструкций на понятное с графическими примерами. Также будет уменьшено количество документов, предоставляемых для оформления вывесок. Сейчас предпринимателям нужен проект вывески, который необходимо заказывать у сертифицированных специалистов, предоставлять инженерные чертежи, копию лицензии разработчика и тому подобное. Изменениями предусматривается проект вывески заменить на эскиз вывески, который будет подаваться в произвольной форме: визуализация, размеры, спецификация материалов и компьютерный макет фасада «до-после» монтажа вывески», — добавил заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета Валентин Мондриевский.

Проект решения должен пройти еще две комиссии Киевсовета: по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования и комиссию по вопросам транспорта, связи и рекламы.