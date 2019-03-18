Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 марта 2019 года, 17:52

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ГСА объявляет публичный конкурс по добору кандидатов для назначения членом ВККС

18 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Государственная судебная администрация Украины объявляет публичный конкурс по добору кандидатов для осуществления председателем Государственной судебной администрации Украины полномочий по назначению члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Конкурс будет проводиться в помещении Государственной судебной администрации Украины по адресу: 01601, г.Киев, ул.Липская, 18/5, первый этаж, конференц-зал (вход с улицы Пилипа Орлика, 5).

Дата начала проведения конкурса — 9 апреля 2019 года в 10.00.

К участию в конкурсе допускаются лица, которые не являются судьями и соответствуют требованиям, установленным статьями 94, 95 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Ознакомиться с другими условиями участия в конкурсе и перечнем подаваемых документов можно по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1107) от 12/03/19 Свежий номер

Медицинское право и фармацевтика

№ 11 (1107)
Государство и юристы

Уценить по достоинству

Отрасли практики

Заняться буллингом

Судебная практика

Свежий срок

Тема номера:

Эффект продукции

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?

Да, это позволит навести порядок и в налоговой, и на таможне

Нет, все фискальные органы должны быть объединены в один

Нет, это делается исключительно из кадровых соображений

Как ни реорганизовывай, на налоговых поступлениях это не отразится

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • aequo
Пресс-релизы

16 дней осталось до ІІ Судебного форума ААУ! Успей зарегистрироваться!

Kyiv Law & Trade Forum (NEW!)

«Частное производство. Адвокат + Исполнитель» состоится 5 апреля 2019 года

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом