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Сегодня 18 марта 2019 года, 17:52

ГСА объявляет публичный конкурс по добору кандидатов для назначения членом ВККС

Государственная судебная администрация Украины объявляет публичный конкурс по добору кандидатов для осуществления председателем Государственной судебной администрации Украины полномочий по назначению члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Конкурс будет проводиться в помещении Государственной судебной администрации Украины по адресу: 01601, г.Киев, ул.Липская, 18/5, первый этаж, конференц-зал (вход с улицы Пилипа Орлика, 5).

Дата начала проведения конкурса — 9 апреля 2019 года в 10.00.

К участию в конкурсе допускаются лица, которые не являются судьями и соответствуют требованиям, установленным статьями 94, 95 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Ознакомиться с другими условиями участия в конкурсе и перечнем подаваемых документов можно по ссылке.