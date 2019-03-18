Государственная судебная администрация Украины объявляет публичный конкурс по добору кандидатов для осуществления председателем Государственной судебной администрации Украины полномочий по назначению члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Конкурс будет проводиться в помещении Государственной судебной администрации Украины по адресу: 01601, г.Киев, ул.Липская, 18/5, первый этаж, конференц-зал (вход с улицы Пилипа Орлика, 5).
Дата начала проведения конкурса — 9 апреля 2019 года в 10.00.
К участию в конкурсе допускаются лица, которые не являются судьями и соответствуют требованиям, установленным статьями 94, 95 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».
Ознакомиться с другими условиями участия в конкурсе и перечнем подаваемых документов можно по ссылке.
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