«Укроборонпром» станет прозрачнее: в парламенте анонсировали снятие гостайны

С деятельности государственного концерна «Укроборонпром» будет частично снята государственная тайна. Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент «РБК-Украина».
По словам парламентария, гостайна будет частично снята с определенных позиций.
«Будет снята частично с определенных позиций тайна. Более прозрачные процессы будут связаны с переносом отдельных предприятий «Укроборонпрома» в перечень тех, которые могут корпоратизироваться, из перечня предприятий, которые не могли корпоратизироваться», — сообщила г-жа Луценко.
Напомним: г-жа Луценко анонсировала, что наблюдатели от НАТО будут введены в госконцерн «Укроборонпром».
Ранее сообщалось, что по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) было поручено провести аудит «Укроборонпрома» и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов.
В частности, Кабинету Министров Украины поручается привлечь специалистов из стран НАТО к работе наблюдательного совета «Укроборонпрома».
Как писало «РБК-Украина», 16 марта с.г. Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО «О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа», в котором говорится об аудите «Укроборонпрома».
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