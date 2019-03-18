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Сегодня 18 марта 2019 года, 16:21

«Укроборонпром» станет прозрачнее: в парламенте анонсировали снятие гостайны

С деятельности государственного концерна «Укроборонпром» будет частично снята государственная тайна. Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент «РБК-Украина».

По словам парламентария, гостайна будет частично снята с определенных позиций.

«Будет снята частично с определенных позиций тайна. Более прозрачные процессы будут связаны с переносом отдельных предприятий «Укроборонпрома» в перечень тех, которые могут корпоратизироваться, из перечня предприятий, которые не могли корпоратизироваться», — сообщила г-жа Луценко.

Напомним: г-жа Луценко анонсировала, что наблюдатели от НАТО будут введены в госконцерн «Укроборонпром».

Ранее сообщалось, что по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) было поручено провести аудит «Укроборонпрома» и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов.

В частности, Кабинету Министров Украины поручается привлечь специалистов из стран НАТО к работе наблюдательного совета «Укроборонпрома».

Как писало «РБК-Украина», 16 марта с.г. Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО «О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа», в котором говорится об аудите «Укроборонпрома».