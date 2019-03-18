Сегодня 18 марта 2019 года, 16:21

Новая Зеландия: подросток, опубликовавший видео теракта, оказался под стражей

Суд новозеландского города Крайстчерч не стал отпускать под залог подростка, который опубликовал видео со стрельбой в мечетях города, которая произошла в пятницу, 15 марта 2019 года. Ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Как пишет ТАСС со ссылкой на The New Zealand Herald, 18-летний подросток, опубликовавший видео, останется под стражей до следующего заседания суда, которое будет назначено на начало апреля.

По информации издания, молодому человеку предъявили обвинения за трансляцию видео, размещенного обвиняемым в убийстве во время нападения на мечети Брентоном Таррантом, а также за публикацию фотографий стрелка с текстом, «подстрекающим к насилию». Сообщается также, что во время слушания задержанный обратился с просьбой об освобождении под залог, но судья Стивен О'Дрисколл отклонил его ходатайство. Максимальный срок наказания для подростка — 14 лет.

15 марта полиция Новой Зеландии получила сообщения о стрельбе в двух мечетях города Крайстчерч, в которых на тот момент находились сотни людей. Прибывшие на место правоохранители арестовали по подозрению в организации атак трех человек, но обвинение было предъявлено только одному. В результате атаки погибли, по последним данным, 50 человек. Столько же были ранены и сейчас находятся в больницах.

Нападавший — 28-летний австралиец Брентон Таррант — заключен под стражу до 5 апреля, ему предъявлено обвинение. Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с «манифестом» норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.