Глава МИДа поддержал идею двойного гражданства для диаспоры

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за двойное гражданство для представителей украинской диаспоры. Об этом он заявил в эфире «Радио Культура» во время вручения премии «Women ir Arts Award»
На замечание, что для украинской диаспоры из Канады, США, Чехии и других стран нет упрощенной процедуры получения гражданства Украины или приобретения двойного гражданства, он ответил: «Я вообще за двойное гражданство для таких украинцев и последовательно за это выступаю. Я считаю, что мы просто должны прописать критерии. Конечно, мы должны к этому идти».
«Мы теряем тысячи и тысячи украинцев, которые могли бы работать здесь, и не только в государственных органах или иной бюрократии, или бизнесе, но и создавать современную украинскую культуру», — уточнил г-н Климкин.
«Многие люди понимают нас, украинцев, через украинскую культуру. Они смотрят на нас, на нашу культуру и таким образом понимают, кто такие украинцы, почему Украина — это уникальная страна, почему она единственная способна бороться с Россией», — пояснил министр.
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