Субъекты декларирования получали фейковые анкеты — НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило о рассылке неизвестными лицами анкет опроса от имени Национального агентства.
«Национальное агентство не направляет подобных анкет и рекомендует субъектам декларирования такие письма не открывать», — сказано на сайте НАПК.
Также в ведомстве обратили внимание, что все письма, которые направляет Национальное агентство, поступают исключительно с официального домена nazk.gov.ua.
Как стало известно из приложенного скриншота, по ссылке, мейлы рассылались с электронной почты kanribu@lod-systems.co.jp.
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