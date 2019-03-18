Сегодня 18 марта 2019 года, 14:47

НААУ приглашает на День английского права

21 марта с.г. в Киеве состоится День английского права, сообщает сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Третий форум, который проводится Британским правовым обществом (English Law Society), посольством Великобритании в Украине совместно с НААУ, будет посвящен украинским стартапам и малому и среднему бизнесу на британском рынке, а также особенностям рассмотрения судебных споров в Великобритании и Украине, вопросам взаимодействия адвокатов двух стран.

В ходе форума будут проведены 4 сессии. В работе форума примут участие президент English Law Society Кристина Блеклоуз (Christina Blacklaws) и председатель НААУ Лидия Изовитова, а также представитель посольства Великобритании в Украине.

Мероприятие рассчитано на лидеров юридического рынка и ведущих экспертов профессиональных организаций Украины и Великобритании, чтобы привлечь их к дискуссии о последних изменениях в английском праве и обмене деловыми контактами.

Адрес проведения: Киев, ул.Большая Житомирская, 2а, отель «Интерконтиненталь».

Рабочий язык форума — английский. В завершение форума состоится неформальный прием.