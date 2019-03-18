НААУ приглашает на День английского права

21 марта с.г. в Киеве состоится День английского права, сообщает сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Третий форум, который проводится Британским правовым обществом (English Law Society), посольством Великобритании в Украине совместно с НААУ, будет посвящен украинским стартапам и малому и среднему бизнесу на британском рынке, а также особенностям рассмотрения судебных споров в Великобритании и Украине, вопросам взаимодействия адвокатов двух стран.
В ходе форума будут проведены 4 сессии. В работе форума примут участие президент English Law Society Кристина Блеклоуз (Christina Blacklaws) и председатель НААУ Лидия Изовитова, а также представитель посольства Великобритании в Украине.
Мероприятие рассчитано на лидеров юридического рынка и ведущих экспертов профессиональных организаций Украины и Великобритании, чтобы привлечь их к дискуссии о последних изменениях в английском праве и обмене деловыми контактами.
Адрес проведения: Киев, ул.Большая Житомирская, 2а, отель «Интерконтиненталь».
Рабочий язык форума — английский. В завершение форума состоится неформальный прием.
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