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НААУ приглашает на День английского права

18 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

21 марта с.г. в Киеве состоится День английского права, сообщает сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Третий форум, который проводится Британским правовым обществом (English Law Society), посольством Великобритании в Украине совместно с НААУ, будет посвящен украинским стартапам и малому и среднему бизнесу на британском рынке, а также особенностям рассмотрения судебных споров в Великобритании и Украине, вопросам взаимодействия адвокатов двух стран.

В ходе форума будут проведены 4 сессии. В работе форума примут участие президент English Law Society Кристина Блеклоуз (Christina Blacklaws) и председатель НААУ Лидия Изовитова, а также представитель посольства Великобритании в Украине.

Мероприятие рассчитано на лидеров юридического рынка и ведущих экспертов профессиональных организаций Украины и Великобритании, чтобы привлечь их к дискуссии о последних изменениях в английском праве и обмене деловыми контактами.

Адрес проведения: Киев, ул.Большая Житомирская, 2а, отель «Интерконтиненталь».

Рабочий язык форума — английский. В завершение форума состоится неформальный прием.

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