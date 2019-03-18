Сегодня 18 марта 2019 года, 14:47

Обвиняемый в теракте в Новой Зеландия будет защищаться в суде без адвоката

Обвиняемый в теракте в Новой Зеландии, в ходе которого произошла стрельба в двух мечетях в городе Крайстчерче, 28-летний Брентон Таррант отказался от услуг адвоката и собирается сам представлять себя в суде. Об этом сообщает местная газета New Zealand Herald.

В частности, дежурный адвокат Ричард Питерс, ранее представлявший стрелка, подтвердил изданию, что он более не представляет интересы г-на Тарранта. Защитник отметил, что обвиняемый сообщил ему о намерении самостоятельно защищать себя в будущем в субботу, 16 марта 2019 года.

Газета подчеркивает, что такими действиями обвиняемый хочет превратить судебный процесс в «платформу для продвижения своих убеждений», которые он изложил в манифесте, разосланном новозеландским политикам перед нападением на мечети.

Напомним: число жертв нападения на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии достигло 50 человек. В результате стрельбы также пострадали 48 человек.

Как писало «РБК-Украина», в Пакистане намерены посмертно присвоить государственную награду своему гражданину Миану Наиму Рашиду, который пытался остановить стрелка, устроившего теракт в Новой Зеландии.