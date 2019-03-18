Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 марта 2019 года, 14:47

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Обвиняемый в теракте в Новой Зеландия будет защищаться в суде без адвоката

18 марта 2019 года Источник:РБК-Украина

Обвиняемый в теракте в Новой Зеландии, в ходе которого произошла стрельба в двух мечетях в городе Крайстчерче, 28-летний Брентон Таррант отказался от услуг адвоката и собирается сам представлять себя в суде. Об этом сообщает местная газета New Zealand Herald.

В частности, дежурный адвокат Ричард Питерс, ранее представлявший стрелка, подтвердил изданию, что он более не представляет интересы г-на Тарранта. Защитник отметил, что обвиняемый сообщил ему о намерении самостоятельно защищать себя в будущем в субботу, 16 марта 2019 года.

Газета подчеркивает, что такими действиями обвиняемый хочет превратить судебный процесс в «платформу для продвижения своих убеждений», которые он изложил в манифесте, разосланном новозеландским политикам перед нападением на мечети.

Напомним: число жертв нападения на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии достигло 50 человек. В результате стрельбы также пострадали 48 человек.

Как писало «РБК-Украина», в Пакистане намерены посмертно присвоить государственную награду своему гражданину Миану Наиму Рашиду, который пытался остановить стрелка, устроившего теракт в Новой Зеландии.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1107) от 12/03/19 Свежий номер

Медицинское право и фармацевтика

№ 11 (1107)
Государство и юристы

Уценить по достоинству

Отрасли практики

Заняться буллингом

Судебная практика

Свежий срок

Тема номера:

Эффект продукции

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?

Да, это позволит навести порядок и в налоговой, и на таможне

Нет, все фискальные органы должны быть объединены в один

Нет, это делается исключительно из кадровых соображений

Как ни реорганизовывай, на налоговых поступлениях это не отразится

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

16 дней осталось до ІІ Судебного форума ААУ! Успей зарегистрироваться!

Kyiv Law & Trade Forum (NEW!)

«Частное производство. Адвокат + Исполнитель» состоится 5 апреля 2019 года

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом