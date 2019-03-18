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ВСП: в жалобе на судью Хозсуда Львовщины содержались ложные сведения

Высший совет правосудия 14 марта 2019 года рассмотрел сообщение судьи Хозяйственного суда Львовской области Николая Синчука о вмешательстве в его деятельность как судьи по осуществлению правосудия. Об этом пишет портал «Судебная власть Украины».

Докладчик — член Высшего совета правосудия Вадим Беляневич заявил: в сообщении отмечено, что в производстве судьи Хозяйственного суда Львовской области Николая Синчука находилось дело по иску управления коммунальной собственности Департамента экономического развития Львовского городского совета к физическому лицу — предпринимателю о расторжении договора аренды, обязательстве освободить и вернуть объект аренды и взыскании задолженности по арендной плате.

До окончания рассмотрения указанного дела ответчик обратился в Высший совет правосудия с жалобой в связи с дисциплинарным проступком судьи и в Лычаковское ОП ГУ НП Украины во Львовской области с заявлением о совершении судьей уголовного преступления.

Во время проверки в ВСП этой дисциплинарной жалобы установлено, что ответчик указал ложные сведения о ходе и обстоятельствах рассмотрения дела судьей.

По результатам рассмотрения жалобы Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к выводу, что действия жалобщика являются не чем иным, как попыткой повлиять на ход рассмотрения дела, а очевидной целью подачи жалобы является побуждение судьи к принятию определенного решения.

«Учитывая такие выводы Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, считаю, что действия ответчика могут содержать признаки вмешательства в деятельность судьи по осуществлению правосудия», — подытожил член Высшего совета правосудия г-н Беляневич.

Он проинформировал ГПУ о решении Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия и запросил информацию о мерах реагирования, принятых по сообщению судьи.

ВСП решил обратиться в Генпрокуратуру относительно предоставления информации о раскрытии и расследовании преступления в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований 12 декабря 2018 года по факту вмешательства в профессиональную деятельность судьи.