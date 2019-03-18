Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 марта 2019 года, 13:12

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ВСП: в жалобе на судью Хозсуда Львовщины содержались ложные сведения

18 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Высший совет правосудия 14 марта 2019 года рассмотрел сообщение судьи Хозяйственного суда Львовской области Николая Синчука о вмешательстве в его деятельность как судьи по осуществлению правосудия. Об этом пишет портал «Судебная власть Украины».

Докладчик — член Высшего совета правосудия Вадим Беляневич заявил: в сообщении отмечено, что в производстве судьи Хозяйственного суда Львовской области Николая Синчука находилось дело по иску управления коммунальной собственности Департамента экономического развития Львовского городского совета к физическому лицу — предпринимателю о расторжении договора аренды, обязательстве освободить и вернуть объект аренды и взыскании задолженности по арендной плате.

До окончания рассмотрения указанного дела ответчик обратился в Высший совет правосудия с жалобой в связи с дисциплинарным проступком судьи и в Лычаковское ОП ГУ НП Украины во Львовской области с заявлением о совершении судьей уголовного преступления.

Во время проверки в ВСП этой дисциплинарной жалобы установлено, что ответчик указал ложные сведения о ходе и обстоятельствах рассмотрения дела судьей.

По результатам рассмотрения жалобы Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к выводу, что действия жалобщика являются не чем иным, как попыткой повлиять на ход рассмотрения дела, а очевидной целью подачи жалобы является побуждение судьи к принятию определенного решения.

«Учитывая такие выводы Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, считаю, что действия ответчика могут содержать признаки вмешательства в деятельность судьи по осуществлению правосудия», — подытожил член Высшего совета правосудия г-н Беляневич.

Он проинформировал ГПУ о решении Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия и запросил информацию о мерах реагирования, принятых по сообщению судьи.

ВСП решил обратиться в Генпрокуратуру относительно предоставления информации о раскрытии и расследовании преступления в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований 12 декабря 2018 года по факту вмешательства в профессиональную деятельность судьи.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1107) от 12/03/19 Свежий номер

Медицинское право и фармацевтика

№ 11 (1107)
Государство и юристы

Уценить по достоинству

Отрасли практики

Заняться буллингом

Судебная практика

Свежий срок

Тема номера:

Эффект продукции

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?

Да, это позволит навести порядок и в налоговой, и на таможне

Нет, все фискальные органы должны быть объединены в один

Нет, это делается исключительно из кадровых соображений

Как ни реорганизовывай, на налоговых поступлениях это не отразится

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

16 дней осталось до ІІ Судебного форума ААУ! Успей зарегистрироваться!

Kyiv Law & Trade Forum (NEW!)

«Частное производство. Адвокат + Исполнитель» состоится 5 апреля 2019 года

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом