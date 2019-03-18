Сегодня 18 марта 2019 года, 13:12

Дональд Трамп обвинил Google в шпионаже в пользу Китая

Американский интернет-поисковик Google атакуют со всех сторон. Мало того, что на этой неделе компанию могут в третий раз оштрафовать в Европе за нарушение антимонопольного законодательства (речь идет о запрете для клиентов AdSense демонстрировать объявления третьих лиц), так еще и президент США открыто обвинил ее в помощи китайской армии.

«Google помогает Китаю и его вооруженным силам, но не США. Это ужасно! Хорошая новость состоит в том, что они помогали Хиллари Клинтон, но не Трампу. И что из этого вышло?» — написал Дональд Трамп в воскресенье в своем Twitter.

И хотя никаких пояснений относительно своего высказывания он не делал, очевидно, что основанием для выпада послужили заявления председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда, который на слушаниях в Сенате сказал, что работа Google косвенно приносит пользу китайским военным.

Журналисты Gizmodo предполагают, что недовольство американских властей могли вызвать планы корпорации вернуться на китайский рынок с цензурированной поисковой системой под кодовым названием «Project Dragonfly».

Недовольство «информационной политикой» Google на днях выразил и Евросоюз. В письме, адресованном интернет-гиганту за подписями четырех еврокомиссаров, отмечается, что компания не предпринимает никаких шагов, чтобы препятствовать распространению дезинформации накануне выборов в европейский парламент.

Недовольство властей вызвал последний отчет Google, который тот обязался подавать ежемесячно с октября прошлого года, указывая в нем, какие меры были предприняты в рамках борьбы с фейками. Еврокомиссия отмечает, что бумаги практически не содержат информации о реальных результатах предпринимаемых действий, и призывает Google лучше подготовиться к следующему отчету. Ведь предвыборная кампания «вот-вот начнется» (выборы должны пройти 23-26 мая).

В частности, европейцы хотели бы видеть больше эффективных действий, направленных на контроль за размещением рекламы, особенно политической, и закрытие фейковых аккаунтов, созданных ботами.