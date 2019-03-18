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Сегодня 18 марта 2019 года, 13:12

Началось заседание ВСП относительно кандидатов в Антикоррупционный суд

ВСП планирует рассмотреть 39 кандидатур

Высший совет правосудия начал рассмотрение вопроса относительно кандидатов на должность судей Высшего антикоррупционного суда.

Высшая квалификационная комиссия Украины 6 марта с.г. объявила результаты конкурса на 39 вакантных должностей в Высшем антикоррупционном суде (из них 12 кандидатов на должности в Апелляционную палату).

Конкурс в Высший антикоррупционный суд был объявлен 2 августа 2018 года. По результатам собеседований с участием представителей Общественного совета международных экспертов в финал отбора прошел 71 кандидат.

С повесткой дня можно ознакомиться по ссылке.