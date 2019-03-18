Высший совет правосудия начал рассмотрение вопроса относительно кандидатов на должность судей Высшего антикоррупционного суда.
Высшая квалификационная комиссия Украины 6 марта с.г. объявила результаты конкурса на 39 вакантных должностей в Высшем антикоррупционном суде (из них 12 кандидатов на должности в Апелляционную палату).
Конкурс в Высший антикоррупционный суд был объявлен 2 августа 2018 года. По результатам собеседований с участием представителей Общественного совета международных экспертов в финал отбора прошел 71 кандидат.
С повесткой дня можно ознакомиться по ссылке.
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